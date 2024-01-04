Инна Гончаренко: «Никакого провала в фигурном катании у нас нет. Оно движется, развивается»

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Инна Гончаренко Фигурное катание

Тренер Инна Гончаренко оценила уровень российского фигурного катания.

«Девочки показывают, что остались на высочайшем уровне. Если бы сейчас был чемпионат Европы, они были бы призерами и победительницами.

Хочется отметить еще сильный уровень нашего парного катания – все от первой до последней пары были очень сильными. Не было контраста.

Мальчики наши подтянулись, функционально стали лучше выкатывать произвольную. Они тоже поднимаются. Стало интересно смотреть и на мужское катание.

Если честно, не очень понимаю, что происходит в танцах. Есть признанные лидеры, но дальше яркой пары не вижу. Пока есть разброс, что-то не складывается.

Но никакого провала в фигурном катании у нас нет. Оно движется, развивается. Однако наших на международных соревнований не хватает.

Я смотрела финал Гран-при – наших девушек и пар точно не хватало. Мальчикам было бы сложно, но пьедестал могли бы подпирать», – сказала Гончаренко.

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7 комментариев
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"Оно движется, развивается". Аж перья летят..
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двигаются и развиваются только лозунги о движении и развитии
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Так чемпионат Европы уже сейчас)
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Хорошо что высказывание касается только двух видов ФК, а не всего нашего спорта.
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Из серии "Если бы бабушка была дедушкой".
Ни одно соревнование не может быть в сослагательном наклонении...

Даже если на тренировках и внутренних стартах спортсмены показывают высокий результат
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Ну да. Раньше 4-5 девочек показывали квады, а сейчас только одна
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Что-то в школе Царева - Гончаренко совсем затишье, не видно их на турнирах. А кто-нибудь в курсе куда пропала Маша Царева? Неужели закончила?
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