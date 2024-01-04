Инна Гончаренко: «Никакого провала в фигурном катании у нас нет. Оно движется, развивается»
Тренер Инна Гончаренко оценила уровень российского фигурного катания.
«Девочки показывают, что остались на высочайшем уровне. Если бы сейчас был чемпионат Европы, они были бы призерами и победительницами.
Хочется отметить еще сильный уровень нашего парного катания – все от первой до последней пары были очень сильными. Не было контраста.
Мальчики наши подтянулись, функционально стали лучше выкатывать произвольную. Они тоже поднимаются. Стало интересно смотреть и на мужское катание.
Если честно, не очень понимаю, что происходит в танцах. Есть признанные лидеры, но дальше яркой пары не вижу. Пока есть разброс, что-то не складывается.
Но никакого провала в фигурном катании у нас нет. Оно движется, развивается. Однако наших на международных соревнований не хватает.
Я смотрела финал Гран-при – наших девушек и пар точно не хватало. Мальчикам было бы сложно, но пьедестал могли бы подпирать», – сказала Гончаренко.
Ни одно соревнование не может быть в сослагательном наклонении...
Даже если на тренировках и внутренних стартах спортсмены показывают высокий результат