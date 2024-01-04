Галлямов о показательном Валиевой «Пыяла»: «Когда услышал, что Камила взяла эту музыку, подумал: «Блин, о нет!» Но номер получился классный и трендовый»

Фигурист Александр Галлямов оценил показательный номер Камилы Валиевой «Пыяла».

«Сейчас очень популярна песня АИГЕЛ – «Пыяла», ее много используют в коротких видео, «тиктоках» фигуристов. Уже надоело, играет отовсюду.

И когда я услышал, что Камила Валиева взяла эту музыку для показательного номера на чемпионате России, подумал: «Блин, о нет!» Но номер получился классный и трендовый на самом деле.

Мы в свое время с Настей ( ) поставили номер под Maneskin – тоже зашло», – сказал .

Ну как без «Слова пацана» в фигурке? Камила Валиева с главной песней года и в трениках