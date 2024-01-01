Татьяна Тарасова: «Главное событие года в фигурном катании – чемпионат России. Он примерно на одном уровне с первенством мира»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат России Александра Степанова Иван Букин Анастасия Мишина Александр Галлямов Евгений Семененко Владислав Дикиджи Аделия Петросян Фигурное катание

Татьяна Тарасова подвела итоги 2023 года в фигурном катании.

«У нас недавно завершился чемпионат России, там было все ясно, кто стал лучшим: Аделия Петросян, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Степанова и Иван Букин. Я считаю, что лучшие фигуристы определились по итогам прошедшего ЧР.

В этом году было очень много ярких выступлений от наших лидеров на многих соревнованиях. Не хочу выделять что-то отдельное, поскольку слишком много хороших выступлений было, не могу кого-то выделять.

Из мужчин могу выделить очень интересного молодого парня, Владислава Дикиджи, тренером которого является Олег Татауров. Он удивил нас всех, стал настоящим открытием.

Касательно девушек, как бы то ни было, но технически фигурное катание совершенствуется. Поэтому у девочек мы можем наблюдать прыжки в четыре оборота, которые нам показала чемпионка России – блистательная Аделия Петросян. Такие элементы в ее исполнении и являются открытием года.

Главным событием года могу назвать наш чемпионат России, который я обожаю. Честно говоря, могу поставить его в ранг самых сильных соревнований на данный момент. Думаю, его можно сравнить с первенством мира, на мой взгляд, они проходят примерно на одном уровне.

Я хочу пожелать, чтобы болельщики также любили нас, следили за нашими фигуристами, ждали того момента, когда нас выпустят на международную арену. Надеюсь, мы не подведем», – сказала заслуженный тренер СССР. 

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9 комментариев
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Татьяна Анатольевна уже в первый день нового года приступила к выполнению своих договорных обязательств...
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Ответ Montenegro Serbian
Ну касаемо женской одиночки может так и есть, а остальные там на каком уровне?)
Пары зарубежные тоже в провале
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Ну в принципе, если взять среднее по четырем видам, то действительно получается примерно такой же уровень.
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В женском, и в парах мы несравнимо лучше. Мужчины могли бы поконкурировать с топами. Ну, про танцы все всё знают.
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Ох зря на Влада навешивают звание "наденьки" всея МО России. Сколько их уже было. Вот в следующем сезоне Коля Угожаев выходит во взрослые. Начнет стабильно кататься и тоже прорывом станет. :)
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Ответ Montenegro Serbian
Ну касаемо женской одиночки может так и есть, а остальные там на каком уровне?)
Пары наши вынесли бы мировых лидеров так, что тем даже пылью позахлебываться бы не пришлось от ног уходящих вперед россиян. Мужская одиночка на уровне ЧР весьма конкурентна. На мире пожиже, пока есть Малинин и японцы. Танцы - беда. Уровень нашей первой пары в лучшем случае топ 6-8 на мировом чемпионате.
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