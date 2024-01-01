Татьяна Тарасова: «Главное событие года в фигурном катании – чемпионат России. Он примерно на одном уровне с первенством мира»

Татьяна Тарасова подвела итоги 2023 года в фигурном катании.

«У нас недавно завершился чемпионат России, там было все ясно, кто стал лучшим: Аделия Петросян, , и , и . Я считаю, что лучшие фигуристы определились по итогам прошедшего ЧР.

В этом году было очень много ярких выступлений от наших лидеров на многих соревнованиях. Не хочу выделять что-то отдельное, поскольку слишком много хороших выступлений было, не могу кого-то выделять.

Из мужчин могу выделить очень интересного молодого парня, Владислава Дикиджи, тренером которого является Олег Татауров. Он удивил нас всех, стал настоящим открытием.

Касательно девушек, как бы то ни было, но технически фигурное катание совершенствуется. Поэтому у девочек мы можем наблюдать прыжки в четыре оборота, которые нам показала чемпионка России – блистательная Аделия Петросян. Такие элементы в ее исполнении и являются открытием года.

Главным событием года могу назвать наш чемпионат России, который я обожаю. Честно говоря, могу поставить его в ранг самых сильных соревнований на данный момент. Думаю, его можно сравнить с первенством мира, на мой взгляд, они проходят примерно на одном уровне.



Я хочу пожелать, чтобы болельщики также любили нас, следили за нашими фигуристами, ждали того момента, когда нас выпустят на международную арену. Надеюсь, мы не подведем», – сказала заслуженный тренер СССР.

«С нами остался только миф о Валиевой. Она там же, где «Ангел» Косторной». Итоги чемпионата России