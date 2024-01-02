Евгений Плющенко: «Главное, чтобы в следующем сезоне мы вышли на международную арену и доказали, что российское фигурное катание – номер один в мире»

Теги Евгений Плющенко сборная России ФФКР Фигурное катание

Евгений Плющенко надеется, что россиян допустят до международных турниров.

«Желаю нашему российскому фигурному катанию как можно больше уникальных, талантливых спортсменов, чтобы они показывали великолепный результат.

Всем спортсменам, тренерам и руководству ФФКР (Федерации фигурного катания России) желаю здоровья, и самое главное, чтобы в следующем сезоне мы вышли на международную арену и доказали, что российское фигурное катание – номер один в мире», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Новый год фигуристов: Тутберидзе с дочерью и зятем, Валиева – на катке, Загитова притворилась подарком под елкой

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как бы статус доверенного лица не нарушил планы Евгения Викторовича на международные соревнования.
+11
-3
+8
Можешь сколько угодно (и как всегда) вешать лапшу на уши. Прыжкун. Международная арена в следующем сезоне? Гомерический смех.
+6
-2
+4
Мы все этого желаем. и как известно, Желать не вредно, особенно в Новый год.
+7
-4
+3
Ответ Екатерина Воронина
Это точно! Получается в случае чудо-допуска ЭГ с Аделией поедет???
Ближайшее заседание ИСУ 12-15 марта. ЧМ стартует 18 марта. Вы реально думаете, что за три дня до начала ЧМ они возьмут и допустят?)
+5
-2
+3
Ответ Kareglazaya
Сначала все думали, что бан займет год, максииум два. Но сейчас уже и в участие в Олимпиаде 2026 г слабо верится...
Да бросьте, с самого начала было понятно, что минимум лет 5-10 нам вариться в собственном соку, ставки слишком высоки в этой игре.
+5
-3
+2
И с кем он туда ехать собрался? Одна Мура у него осталась, неизвестно ещё в какой форме будет в следующем сезоне, а квота если и будет только одна и она точно не им достанется.
+8
-6
+2
Лучше бы рассказал, что там с переходом Самоделкиной. Это его единственный шанс посветить лицом в кике на МС в 2024-25.
+3
-1
+2
Идиотские фантазии
+6
-5
+1
Ответ Anneta28
Почему точно?
Хотя бы потому что могут притянуть за так называемую «нейтральность» спортсменов доверенного лица президента
+2
-1
+1
Ответ Кристина Медер
И с кем он туда ехать собрался? Одна Мура у него осталась, неизвестно ещё в какой форме будет в следующем сезоне, а квота если и будет только одна и она точно не им достанется.
Почему точно?
+4
-3
+1
Сказал человек, который входит в "команду человека", из-за которого в том числе случился и сам запрет на международные арены и старты. Феноменально.)) Это такое же пожелание, как от хозяина птицефермы пожелание курицам и уткам долгих лет жизни и смерти только от старости.
+3
-2
+1
МС остаются в долгосрочной перспективе для наших спортсменов, к сожалению. Надо это осознать и не строить прожекты.
+2
-1
+1
Ох вот Евгению Викторовичу к сожалению точно не суждено светить в КиКе. Да и спортсменов своих он тоже любит по всяким патриотическим шоу возить.
+3
-2
+1
причинно-следственные связи не ваш конек
+4
-3
+1
Мечтать не вредно.
+5
-4
+1
Сказочник
+1
-1
0
Рудковские Фантазеры!!!
+1
-1
0
Сначала все думали, что бан займет год, максииум два. Но сейчас уже и в участие в Олимпиаде 2026 г слабо верится...
+3
-3
0
Понимает же, что в следующем году этого не будет, но положение доверенного лица обязывает.
+2
-2
0
Мы тоже надеемся, но даже представить уже сложно как это будет, просто непонятно, как это осуществить даже в нынешних условиях. Пока нереально. Да и без нас там всем нормально, даже хорошо. Грустно. Но я с удовольствием смотрю наши внутренние соревнования. Правда, спортсменам от этого не легче.
0
0
0
Просто так балаболит для красного словца . Ясно же , что в ближайшие годы нас не допустят . Поэтому все силы бросили на шоу .
+1
-1
0
Фаааантазер))))
+1
-1
0
Дел три копейки. Получить в 14 лет вместо паспорта вид на жительство (зеленый или синий аналог паспорта) и в добрый путь на все главные старты!
0
0
0
Ответ Железная Леди
Мы все этого желаем. и как известно, Желать не вредно, особенно в Новый год.
Оказывается не асе желают всем здоровья и сбывшихся желаниц. всегда найдутся " Злые мачехи"
н
+2
-2
0
Это что за "тяни-толкай" ещё? Сам топит за несменяемого, и одновременно хочет чтобы спортсменов вдруг стали везде допускать.
+6
-6
0
Ответ Anneta28
Ближайшее заседание ИСУ 12-15 марта. ЧМ стартует 18 марта. Вы реально думаете, что за три дня до начала ЧМ они возьмут и допустят?)
Про этот сезон конечно понятно что шансов нет, хотя писли что там 7 февраля будет какое-то вне плановое заседание...
0
0
0
Ответ Кристина Медер
И с кем он туда ехать собрался? Одна Мура у него осталась, неизвестно ещё в какой форме будет в следующем сезоне, а квота если и будет только одна и она точно не им достанется.
Они прикупили себе Самоделкину. Ровно с целью помарафонить на ГС. Удивительно, почему молчат по решению по ней.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий