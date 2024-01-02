Евгений Плющенко: «Главное, чтобы в следующем сезоне мы вышли на международную арену и доказали, что российское фигурное катание – номер один в мире»

Евгений Плющенко надеется, что россиян допустят до международных турниров.

«Желаю нашему российскому фигурному катанию как можно больше уникальных, талантливых спортсменов, чтобы они показывали великолепный результат.

Всем спортсменам, тренерам и руководству (Федерации фигурного катания России) желаю здоровья, и самое главное, чтобы в следующем сезоне мы вышли на международную арену и доказали, что российское фигурное катание – номер один в мире», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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