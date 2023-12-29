Липницкая о работе в «Ангелах Плющенко»: «Достаточно было одного звонка от Евгения Викторовича – я приехала и сразу начала работать. Уже три года здесь»
Юлия Липницкая рассказала о работе тренером в академии «Ангелы Плющенко».
«В фигурном катании я уже 21 год. После завершения спортивной карьеры решила пойти в тренеры. Сначала это были спортивные сборы, мастер-классы, формат выездных тренировок по разным городам и странам.
А потом поступило предложение поработать в «Ангелах Плющенко». Достаточно было всего одного звонка от Евгения Викторовича – я приехала и сразу начала работать.
Уже 3 года здесь. У меня две группы – в каждой от 10 детей и больше. Сейчас продолжается набор», – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире.
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