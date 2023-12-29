Липницкая о работе в «Ангелах Плющенко»: «Достаточно было одного звонка от Евгения Викторовича – я приехала и сразу начала работать. Уже три года здесь»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Юлия Липницкая Академия Плющенко Фигурное катание

Юлия Липницкая рассказала о работе тренером в академии «Ангелы Плющенко».

«В фигурном катании я уже 21 год. После завершения спортивной карьеры решила пойти в тренеры. Сначала это были спортивные сборы, мастер-классы, формат выездных тренировок по разным городам и странам.

А потом поступило предложение поработать в «Ангелах Плющенко». Достаточно было всего одного звонка от Евгения Викторовича –  я приехала и сразу начала работать.

Уже 3 года здесь. У меня две группы – в каждой от 10 детей и больше. Сейчас продолжается набор», – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире.

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6 комментариев
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Хочется, чтобы у Юли всё получилось на тренерском поприще.
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Ответ Darya-yeNoor
Юлия и Аделина. Настоящие ОЧ. Тренируют детей и им это нравится, выступают в шоу, зарабатывают спортом, популялизируют фигурное катание, как настоящим ОЧ и положено.
вот меня всегда несколько триггерят подобные комменты. можно подумать, Алина с Аней искусственные ОЧ) не всем подойдет быть тренерами да и не нужно, чтобы этим занимались те, кому не дано. вот о тренерских успехах Аделины что слышно? про Юлю знаю, она по складу характера больше всего годится для тренерской работы
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Удачи Юлии. Пусть ученики радуют успехами.
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Юлия и Аделина. Настоящие ОЧ. Тренируют детей и им это нравится, выступают в шоу, зарабатывают спортом, популялизируют фигурное катание, как настоящим ОЧ и положено.
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Юля - замечательная фигуристка. Желаю ей стать замечательным тренером!
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Продолжается набор? разве очередь за воротами не стоит?
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