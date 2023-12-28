«Подножие Маттерхорн-Восхождение». Андреева победила, Лукашова – 2-я, Костылева – 3-я
Елизавета Андреева победила на юношеских соревнованиях «Подножие Маттерхорн-Восхождение».
Елизавета Андреева и Виктория Стрельцова в произвольной программе исполнили по два тройных акселя, Елена Костылева упала с четверного сальхова, но сделала секвенцию четверной сальхов – двойной аксель, Валерия Лукашова прыгнула четверной сальхов.
«Подножие Маттерхорн-Восхождение»
Москва
Девушки, 1 спортивный разряд
Итоговое положение
1. Елизавета Андреева – 218,65
2. Валерия Лукашова – 206,25
3. Елена Костылева – 204,79
4. Алена Жилина – 193,08
5. Кира Моногарова – 189,83
6. Виктория Стрельцова – 184,36
7. Екатерина Якибчук – 161,09
8. София Скучалина – 150,15
Произвольная программа
1. Елизавета Андреева – 140,49
2. Валерия Лукашова – 135,86
3. Елена Костылева – 131,81
4. Виктория Стрельцова – 126,55
5. Алена Жилина – 125,76
6. Кира Моногарова – 123,75
7. Екатерина Якибчук – 104,61
8. София Скучалина – 97,14
Короткая программа
1. Елизавета Андреева – 78,16
2. Елена Костылева – 72,98
3. Валерия Лукашова – 70,39
4. Алена Жилина – 67,32
5. Кира Моногарова – 66,08
6. Виктория Стрельцова – 57,81
7. Екатерина Якибчук – 56,48
8. София Скучалина – 53,01
Шесть Ультра-си на Четверых!
Вика два 3A👍 но прокат вялый, после ошибки в короткой шансов на третье место не имела.
Леночка с одного упала, но второй 4S+2A сделала лихо💪🥉
Валерия Отменный 4S👍🥈
Елизавета выдала Бомбические Акселя и Заслуженно победила!🥇
Лиза стала Бомбить Акселями как из пулемёта💪👏🌟❤️