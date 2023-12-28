«Подножие Маттерхорн-Восхождение». Андреева победила, Лукашова – 2-я, Костылева – 3-я

Елизавета Андреева победила на юношеских соревнованиях «Подножие Маттерхорн-Восхождение».

Елизавета Андреева и Виктория Стрельцова в произвольной программе исполнили по два тройных акселя, Елена Костылева упала с четверного сальхова, но сделала секвенцию четверной сальхов – двойной аксель, Валерия Лукашова прыгнула четверной сальхов.

«Подножие Маттерхорн-Восхождение»

Москва

Девушки, 1 спортивный разряд

Итоговое положение

1. Елизавета Андреева – 218,65

2. – 206,25

3. – 204,79

4. Алена Жилина – 193,08

5. Кира Моногарова – 189,83

6. Виктория Стрельцова – 184,36

7. Екатерина Якибчук – 161,09

8. София Скучалина – 150,15

Произвольная программа

1. Елизавета Андреева – 140,49

2. Валерия Лукашова – 135,86

3. Елена Костылева – 131,81

4. Виктория Стрельцова – 126,55

5. Алена Жилина – 125,76

6. Кира Моногарова – 123,75

7. Екатерина Якибчук – 104,61

8. София Скучалина – 97,14

Короткая программа

1. Елизавета Андреева – 78,16

2. Елена Костылева – 72,98

3. Валерия Лукашова – 70,39

4. Алена Жилина – 67,32

5. Кира Моногарова – 66,08

6. Виктория Стрельцова – 57,81

7. Екатерина Якибчук – 56,48

8. София Скучалина – 53,01