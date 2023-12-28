«Подножие Маттерхорн-Восхождение». Андреева победила, Лукашова – 2-я, Костылева – 3-я

Теги сборная России женское катание Алена Жилина Елена Костылева Елизавета Андреева Валерия Лукашова Кира Моногарова Виктория Стрельцова Фигурное катание

Елизавета Андреева победила на юношеских соревнованиях «Подножие Маттерхорн-Восхождение».

Елизавета Андреева и Виктория Стрельцова в произвольной программе исполнили по два тройных акселя, Елена Костылева упала с четверного сальхова, но сделала секвенцию четверной сальхов – двойной аксель, Валерия Лукашова прыгнула четверной сальхов. 

«Подножие Маттерхорн-Восхождение»

Москва

Девушки, 1 спортивный разряд

Итоговое положение

1. Елизавета Андреева – 218,65

2. Валерия Лукашова – 206,25 

3. Елена Костылева – 204,79

4. Алена Жилина – 193,08

5. Кира Моногарова – 189,83 

6. Виктория Стрельцова – 184,36 

7. Екатерина Якибчук – 161,09 

8. София Скучалина – 150,15

Произвольная программа

1. Елизавета Андреева – 140,49

2. Валерия Лукашова – 135,86

3. Елена Костылева – 131,81

4. Виктория Стрельцова – 126,55

5. Алена Жилина – 125,76

6. Кира Моногарова – 123,75

7. Екатерина Якибчук – 104,61

8. София Скучалина – 97,14

Короткая программа

1. Елизавета Андреева – 78,16

2. Елена Костылева – 72,98

3. Валерия Лукашова – 70,39

4. Алена Жилина – 67,32

5. Кира Моногарова – 66,08

6. Виктория Стрельцова – 57,81

7. Екатерина Якибчук – 56,48

8. София Скучалина – 53,01

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Крошки порадовали.
+9
-4
+5
Девчонки Огонь🔥
Шесть Ультра-си на Четверых!
Вика два 3A👍 но прокат вялый, после ошибки в короткой шансов на третье место не имела.
Леночка с одного упала, но второй 4S+2A сделала лихо💪🥉
Валерия Отменный 4S👍🥈
Елизавета выдала Бомбические Акселя и Заслуженно победила!🥇
Лиза стала Бомбить Акселями как из пулемёта💪👏🌟❤️
+4
0
+4
Андреева вжарила 3А и в КП и в ПП! 💪 браво!Лукашова тоже сила - ПП с 4S чисто! Наконец то) Лена Костылева - не сегодня. Все сальховы ее - грязь, не выкатывает, комб.вр. финальное хрень. Тренироваться надо уже нормально, а не вот это все. Иначе скоро сойдет на нет весь талант.
+6
-2
+4
Ответ Lina T.
Знающие, подскажите, с чем связано название соревнований. Каким боком тут Маттерхорн?
Это строительная компания- третий год главный спонсор и организатор совместно с ФФК Москвы этой серии соревнований, дарят призы и подарки призерам, призерам финала весной вроде даже небольшие денежные. Девочек Поздравляю! Все огромные умницы!
+4
0
+4
Знающие, подскажите, с чем связано название соревнований. Каким боком тут Маттерхорн?
+5
-2
+3
Чья-то известная мама будет очень недовольна такими результатами!
+5
-2
+3
ТШТ и здесь первый, молодцы, девчонки!!!!
+5
-2
+3
Наши и тут победили. Подарок под ёлочку
+11
-9
+2
Крошку Лизу с победой! Девочки молодцы!
+1
0
+1
Ответ k4rmazin2007
Почему? Учениц ТШТ Моногарову и Стрельцову Лена обошла
Для этой мамули главное - первое место её дочери везде, где Лена выступает!
+1
0
+1
Надо спортсменам Главной Сборной присвоить первый разряд, и будем на чемпионате страны смотреть у-си!!! :))
0
0
0
Ответ Lina T.
Знающие, подскажите, с чем связано название соревнований. Каким боком тут Маттерхорн?
Яндекс подсказывает: спонсор - строительная компания "Маттерхорн". Но так это или нет - не знаю.
0
0
0
Ответ Екатерина Воронина
Это строительная компания- третий год главный спонсор и организатор совместно с ФФК Москвы этой серии соревнований, дарят призы и подарки призерам, призерам финала весной вроде даже небольшие денежные. Девочек Поздравляю! Все огромные умницы!
Вообще-то есть школа ФК Маттерхорн.
0
0
0
Ответ Lina T.
Знающие, подскажите, с чем связано название соревнований. Каким боком тут Маттерхорн?
Школа и каток Маттерхорн
0
0
0
Ответ k4rmazin2007
Почему? Учениц ТШТ Моногарову и Стрельцову Лена обошла
Ну хоть какой-то бальзам Вам на душу.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий