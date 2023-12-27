Илья Авербух: «Кто спортсмен года – вопрос сложный, за спортом не слежу. Характером и личностью года стал, безусловно, Костомаров»

Теги Роман Костомаров Илья Авербух Фигурное катание

Авербух назвал Романа Костомарова «личностью года».

«Кто стал спортсменом года – вопрос сложный. Абсолютно точно для меня характером и личностью года стал, безусловно, Роман Костомаров.

Это даже обсуждаться не может, а за спортом я сейчас не так слежу, чтобы назвать лучшего», – сказал хореограф и продюсер Илья Авербух.

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