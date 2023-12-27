Евгения Медведева: «Дикиджи в этом году заявил о себе ярко. Это явление российского фигурного катания»

Теги сборная России мужское катание Евгения Медведева ТАСС Владислав Дикиджи Фигурное катание

Медведева назвала Владислава Дикиджи явлением в российском фигурном катании.

На чемпионате России-2024 в Челябинске Дикиджи занял второе место. Ранее он выиграл два этапа российской серии Гран-при.

«Мне понравилось, как в этом году проявил себя Влад Дикиджи. Говорила с ребятами из Петербурга, многие его много лет считают хорошим фигуристом.

Но в этом году он заявил о себе ярко, это явление российского фигурного катания», – сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Прорыв сезона в нашей фигурке – звезда тиктока с миллионами просмотров. Что он там показывает?

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10 комментариев
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Согласна с Женей ,Владислав молодец в этом сезоне!
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Да, молодец Влад. Все этапы достойно прошел и на ЧР выступил замечательно
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Да, Владислав в этом сезоне проявил себя, многим понравился.
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Влад реально крутой, это факт
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А если бы не "сыграл" Чена на ОИ-2018 то был бы первым
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Да дайте вы ему хоть пару сезонов прокататься стабильно, а то парень не успел въехать во взрослый турнир - ему уже обременение сверху на лоб. У вас каждый сезон кто-то да явление, которое потом куда-то пропадает и превращается в пустоту.
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Дебютный сезон у Влада выдался очень удачным, успешным и интересным. Посмотрим как дальше у него сложится спортивная карьера. Будет он прогрессировать и стабильно выступать или с перепадами.
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Уже явление? Он действительно прорыв сезона, но до явления ему ещё ой как далеко. Я б не вешал на него каких-либо ярлыков.
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