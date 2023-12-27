Евгения Медведева: «Дикиджи в этом году заявил о себе ярко. Это явление российского фигурного катания»
Медведева назвала Владислава Дикиджи явлением в российском фигурном катании.
На чемпионате России-2024 в Челябинске Дикиджи занял второе место. Ранее он выиграл два этапа российской серии Гран-при.
«Мне понравилось, как в этом году проявил себя Влад Дикиджи. Говорила с ребятами из Петербурга, многие его много лет считают хорошим фигуристом.
Но в этом году он заявил о себе ярко, это явление российского фигурного катания», – сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
Прорыв сезона в нашей фигурке – звезда тиктока с миллионами просмотров. Что он там показывает?