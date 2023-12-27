Евгения Медведева: «Дикиджи в этом году заявил о себе ярко. Это явление российского фигурного катания»

Медведева назвала Владислава Дикиджи явлением в российском фигурном катании.

На чемпионате России-2024 в Челябинске Дикиджи занял второе место. Ранее он выиграл два этапа российской серии Гран-при.

«Мне понравилось, как в этом году проявил себя . Говорила с ребятами из Петербурга, многие его много лет считают хорошим фигуристом.

Но в этом году он заявил о себе ярко, это явление российского фигурного катания», – сказала двукратная чемпионка мира .

Прорыв сезона в нашей фигурке – звезда тиктока с миллионами просмотров. Что он там показывает?