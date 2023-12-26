Алена Леонова: «Дикиджи – открытие сезона. Дала бы ему маленькую золотую медаль за тот прорыв, который он совершил»

Алена Леонова высказалась о борьбе в мужском одиночном турнире на чемпионате России.

«Борьба была сумасшедшая. отстал от только на один балл. Вот цена того, что он сделал одинарный аксель вместо двойного, который для него в принципе не проблема!

Если бы не эта обидная ошибка, Дикиджи был бы первым. Да и Дмитрий Алиев, занявший четвертое место, мог победить, если бы прокатал произвольную программу идеально чисто.

Семененко справился с нервами лучше всех, выступил ровно и благодаря этому во второй раз подряд стал чемпионом страны» – сказала экс-фигуристка.

– Дикиджи – открытие сезона?

– Безусловно. Дала бы ему маленькую золотую медаль за тот прорыв, который он совершил в этом сезоне.

В любом случае у парня останется море впечатлений. Выиграл два этапа Гран-при России, стал вторым на чемпионате страны – и это все за первый сезон по взрослым. Это нечто нереальное.

– Не думаете, что ему не хватает артистизма, какой есть у Гуменника?

– Ну вы сравнили! Гуменник давно катается по взрослым. Что касается Дикиджи, то даже по сравнению с этапами Гран-при его программа смотрелась в десять раз лучше.

Конечно, акцент идет на четверные – а у него их много, и они сложные, однако видно, что фигурист старается прогрессировать не только в прыжках, но и во второй оценке.

Ему ещё надо «обрасти мясом», и тогда ему будут ставить более высокие баллы. Уверена, что Дикиджи раскатается, и мы еще много раз увидим его на первом месте, – сказала призер чемпионата мира-2012.

Кто же лидер нашей фигурки? Флагман компонентов Семененко, технарь Дикиджи или Гуменник, который умеет почти все