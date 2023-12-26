Алена Леонова: «Дикиджи – открытие сезона. Дала бы ему маленькую золотую медаль за тот прорыв, который он совершил»
Алена Леонова высказалась о борьбе в мужском одиночном турнире на чемпионате России.
«Борьба была сумасшедшая. Владислав Дикиджи отстал от Евгения Семененко только на один балл. Вот цена того, что он сделал одинарный аксель вместо двойного, который для него в принципе не проблема!
Если бы не эта обидная ошибка, Дикиджи был бы первым. Да и Дмитрий Алиев, занявший четвертое место, мог победить, если бы прокатал произвольную программу идеально чисто.
Семененко справился с нервами лучше всех, выступил ровно и благодаря этому во второй раз подряд стал чемпионом страны» – сказала экс-фигуристка.
– Дикиджи – открытие сезона?
– Безусловно. Дала бы ему маленькую золотую медаль за тот прорыв, который он совершил в этом сезоне.
В любом случае у парня останется море впечатлений. Выиграл два этапа Гран-при России, стал вторым на чемпионате страны – и это все за первый сезон по взрослым. Это нечто нереальное.
– Не думаете, что ему не хватает артистизма, какой есть у Гуменника?
– Ну вы сравнили! Гуменник давно катается по взрослым. Что касается Дикиджи, то даже по сравнению с этапами Гран-при его программа смотрелась в десять раз лучше.
Конечно, акцент идет на четверные – а у него их много, и они сложные, однако видно, что фигурист старается прогрессировать не только в прыжках, но и во второй оценке.
Ему ещё надо «обрасти мясом», и тогда ему будут ставить более высокие баллы. Уверена, что Дикиджи раскатается, и мы еще много раз увидим его на первом месте, – сказала призер чемпионата мира-2012.
Кто же лидер нашей фигурки? Флагман компонентов Семененко, технарь Дикиджи или Гуменник, который умеет почти все