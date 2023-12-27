Директор балета на льду Каминов: «Сейчас все родители считают, что из их ребенка обязательно вырастет Загитова или Трусова и будет зарабатывать большие деньги»

Директор балета на льду Михаил Каминов сказал о современном фигурном катании.

«Родители отдали меня в фигурное катание. Мне было восемь лет. По теперешним временам уже поздновато. Тогда ещё фигурное катание не было таким супермодным, не было дворцов спорта, искусственных катков и прочего.

отдали на стадион «Динамо», там был естественный лед. Там ещё был ученик знаменитого Панина-Коломенкина — Иван Иванович Богоявленский. И вот меня к нему отдали. Тогда там катались Протопопов и Белоусова и Жук — Жук. Это большая, это длинная история фигурного катания в Санкт-Петербурге.



Я Панина-Коломенкина живым видел. Когда ему исполнилось 85, нас посадили в автобус и привезли к нему во двор, где он жил. И он подошёл к окну, мы ему крикнули: «Поздравляем!» — и он нам помахал рукой. Историческая личность.

Я начинал заниматься фигурным катанием в шестидесятые годы. Фигурное катание сейчас и в то время — это земля и космос, то есть это совершенно несоизмеримые вещи. Сейчас фигурное катание — это популярный вид спорта. Все родители считают, что, если ребенка отдашь в фигурное катание, обязательно вырастет или и будет зарабатывать большие деньги. А тогда это был обыкновенный вид спорта, любительский.

Прыжки прыгали в два оборота. В три – мог представить. Как прыгают четыре оборота, я до сих пор не очень представляю. Ну они тренируют с детства крутку: встают на такие кружочки вращающиеся и с малых лет все время крутятся. То есть они группируются очень сильно и отрабатывают скорость вращения всем телом. Малюсенькие девочки с утра до вечера это делают. Ну и потом сейчас много приспособлений: на «удочке» прыгают там, с лонжи прыгают», – рассказал директор Государственного балета на льду Санкт-Петербурга.