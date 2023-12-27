Директор балета на льду Каминов: «Сейчас все родители считают, что из их ребенка обязательно вырастет Загитова или Трусова и будет зарабатывать большие деньги»

Теги Николай Панин-Коломенкин Алина Загитова Александра Трусова Михаил Каминов Фигурное катание

Директор балета на льду Михаил Каминов сказал о современном фигурном катании.

«Родители отдали меня в фигурное катание. Мне было восемь лет. По теперешним временам уже поздновато. Тогда ещё фигурное катание не было таким супермодным, не было дворцов спорта, искусственных катков и прочего.

Меня отдали на стадион «Динамо», там был естественный лед. Там ещё был ученик знаменитого Панина-Коломенкина — Иван Иванович Богоявленский. И вот меня к нему отдали. Тогда там катались Протопопов и Белоусова и Жук — Жук. Это большая, это длинная история фигурного катания в Санкт-Петербурге.

Я Панина-Коломенкина живым видел. Когда ему исполнилось 85, нас посадили в автобус и привезли к нему во двор, где он жил. И он подошёл к окну, мы ему крикнули: «Поздравляем!» — и он нам помахал рукой. Историческая личность.

Я начинал заниматься фигурным катанием в шестидесятые годы. Фигурное катание сейчас и в то время — это земля и космос, то есть это совершенно несоизмеримые вещи. Сейчас фигурное катание — это популярный вид спорта. Все родители считают, что, если ребенка отдашь в фигурное катание, обязательно вырастет Загитова или Трусова и будет зарабатывать большие деньги. А тогда это был обыкновенный вид спорта, любительский.

Прыжки прыгали в два оборота. В три – мог представить. Как прыгают четыре оборота, я до сих пор не очень представляю. Ну они тренируют с детства крутку: встают на такие кружочки вращающиеся и с малых лет все время крутятся. То есть они группируются очень сильно и отрабатывают скорость вращения всем телом. Малюсенькие девочки с утра до вечера это делают. Ну и потом сейчас много приспособлений: на «удочке» прыгают там, с лонжи прыгают», – рассказал директор Государственного балета на льду Санкт-Петербурга.

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3 комментария
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Такая история ФК у нашей страны все таки, столько поколений фигуристов. И нас такую казалось бы большую и неотъемлемую часть ФК просто вычеркнули сейчас. Делают вид что нас нет( Никаких международных стартов, ничего(
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Фигурное катание в РФ было популярным всегда, да сейчас оно стало супер популярным, но в забвении ФК в России не находилось никогда.
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