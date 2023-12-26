Формат чемпионата России по прыжкам среди фигуристов будет изменен
Формат чемпионата России по прыжкам изменится по сравнению с прошлым турниром.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Изменения коснутся выбора капитанов. Также к продвижению турнира будут привлечены специалисты, которые постараются повысить интерес к нему.
Сообщается, что организационными итогами прошлого турнира в ФФКР остались недовольны, так как была зафиксирована низкая посещаемость соревнований.
«Помимо изменений формата, прозвучало предложение сделать капитанами команд фигуристов, которые не стали чемпионами России в нынешнем году», – отметил источник.
Чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве с 19 по 22 января. Изначально его планировалось провести в декабре в Санкт-Петербурге, но турнир был перенесен.
Были некоторые моменты, например, с тем, что можно было исполнять только один прыжок
Но прям низкой посещаемости точно не было
Ну Соню Муравьеву и Влада Дикиджи было бы прикольно видеть, но что мне подсказывает, что это правило не под них
По хорошему можно сделать только команду Тутберидзе
К Мишину придется многих добавлять
У Плющенко своих совсем мало
Можно придумать команду ЦСКА
А ещё лучше - Галлямов и Козловский. )
если уж в прошлом году была "тоска"... то не знаю - что в этом году может "спасти" этот турнир... в этом году всё ещё хуже...
Хотя, если молодняк допустят, то там есть кому шороху навести. Базылюк, Двоеглазова, Принева, Костылева, Плескачева, Ципухина, Стрельцова....