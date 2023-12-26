Формат чемпионата России по прыжкам среди фигуристов будет изменен

Теги ФФКР Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Формат чемпионата России по прыжкам изменится по сравнению с прошлым турниром.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации. 

Изменения коснутся выбора капитанов. Также к продвижению турнира будут привлечены специалисты, которые постараются повысить интерес к нему.

Сообщается, что организационными итогами прошлого турнира в ФФКР остались недовольны, так как была зафиксирована низкая посещаемость соревнований.

«Помимо изменений формата, прозвучало предложение сделать капитанами команд фигуристов, которые не стали чемпионами России в нынешнем году», – отметил источник. 

Чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве с 19 по 22 января. Изначально его планировалось провести в декабре в Санкт-Петербурге, но турнир был перенесен. 

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А мне показалось в прошлом году отлично прошел турнир
Были некоторые моменты, например, с тем, что можно было исполнять только один прыжок
Но прям низкой посещаемости точно не было
+17
-2
+15
Т.е капитанами теперь сделают фигуристов, а не тренеров? И почему конкретно не победителей? Так отмели победителей, странно.
Ну Соню Муравьеву и Влада Дикиджи было бы прикольно видеть, но что мне подсказывает, что это правило не под них
+14
-3
+11
Ведущих лучше меньше или вообще не нужно, больше внимания соревнованиям будет и спортсменам.
+11
-2
+9
Ответ olvl
Ведущих лучше меньше или вообще не нужно, больше внимания соревнованиям будет и спортсменам.
хотите траню с загитовой без зарплаты оставить))
+9
-2
+7
Ответ Мороженко
Т.е капитанами теперь сделают фигуристов, а не тренеров? И почему конкретно не победителей? Так отмели победителей, странно. Ну Соню Муравьеву и Влада Дикиджи было бы прикольно видеть, но что мне подсказывает, что это правило не под них
Соня Муравьёва капитан,не смешите.
+15
-10
+5
Ответ Мороженко
Тут наверно речь про командный. Хотя и личный могут изменить
С командным сложнее в этом году
По хорошему можно сделать только команду Тутберидзе
К Мишину придется многих добавлять
У Плющенко своих совсем мало
Можно придумать команду ЦСКА
+7
-2
+5
Ответ Александр
хотелось бы такую инфу не от "инсайдеров" получать... а сама федра что? молчит по формату турнира???... если уж в прошлом году была "тоска"... то не знаю - что в этом году может "спасти" этот турнир... в этом году всё ещё хуже...
Спасут как всегда выступления топовых фигуристов, а чтобы народ не разбежался, выступления нужно сделать перед началом шоу, в середине шоу и в конце шоу.
+4
0
+4
чем не устраивают МиГи или Петросян с Семененко не понятно)), выигрыш все равно делят между всеми в команде, или Валиева не выиграла, надо ей срочно что-нибудь придумать, ух Ками как ты их держишь там в федерации
+6
-2
+4
В прошлом году было интересно.
+6
-3
+3
Можно было бы сделать, чтобы капитанов выбрали сами участники, заранее проголосовав.
+4
-1
+3
Ответ steelhard
Что ВООБЩЕ на тренировки не ходит?
Что в зале пока только тренируется.
+3
0
+3
Отличный турнир получился в прошлом году и посещаемость была хорошая, чем ФФКР так не нравится этот турнир я понять не могу, всё пытаются его отменить или переделать. Или нельзя назначить победителей как в турнире шоу-программ, поэтому?) Уже есть турнир кубок Первого канала с капитанами, зачем очередную банальщину неинтересную делать🤦‍♂️
+5
-2
+3
Любители фигурного катания предлагали не мало новелл не по формату соревнований, а по регламенту. Что в этом плане сделано ? Или ФФКР заботит только посещаемость, выбор капитанов ? Всё продумано с учётом ошибок проведения прошлого турнира или опять по ходу на коленке будете вносить изменения ?
+2
0
+2
Ответ Lapo Elkann
Гуменник и Валиева .или Дикиджи и Валиева .
Лучше - Гуменник и Дикиджи
А ещё лучше - Галлямов и Козловский. )
+2
0
+2
Ответ olvl
Ведущих лучше меньше или вообще не нужно, больше внимания соревнованиям будет и спортсменам.
Одна ведущая Загитова в прямом эфире - это будет супер-ржачно и привлечет миллионы зрителей!)))))))))))
+6
-4
+2
Ответ King_bez_ice
А мне показалось в прошлом году отлично прошел турнир Были некоторые моменты, например, с тем, что можно было исполнять только один прыжок Но прям низкой посещаемости точно не было
в Питере зал был забит до отказа. что-то путают
+2
0
+2
Ответ Lana-shu
Не напрягайся, там туктик обеда быть. Макс, туктик и пиво. Что может быть лучше? А вообще никакие ведущие там вообще не нужны.
Что то народ против того что бы Алину звать, как же так
+1
0
+1
Ответ Мороженко
У юниоров КПК был, а не прыжковый. У взрослых на КПК тоже капитаны - фигуристы
Какая разница, капитаном должен быть тот, кто принимает участие в результате команды.
+1
0
+1
Ответ Lapo Elkann
Ну пишут не первые места. Поэтому Галямов врядли. Мне все равно , лишь бы не " переживания " бывших , когда ребята катаются
++ ! Точно
+1
0
+1
Ответ Леди Брэкнелл
Сама Соня. Здесь была новость из ее соцсетей недавно.
Что ВООБЩЕ на тренировки не ходит?
+2
-1
+1
В прошлом году билеты было не купить. Не бьётся. Но про один прыжок соглашусь.
+2
-1
+1
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
кто говорит?
+1
0
+1
Ответ Мороженко
А что смешного? Она была бы отличным капитаном
Капитан …,Она чуть что плачет , ее постоянно нужно саму нужно утешать и поддерживать.
+1
0
+1
Ответ Александр Шульгин
Комментарий скрыт
Не напрягайся, там туктик обеда быть. Макс, туктик и пиво. Что может быть лучше? А вообще никакие ведущие там вообще не нужны.
+3
-2
+1
Ответ NataliaB.3003
Лучше - Гуменник и Дикиджи А ещё лучше - Галлямов и Козловский. )
Ну пишут не первые места. Поэтому Галямов врядли. Мне все равно , лишь бы не " переживания " бывших , когда ребята катаются
+1
0
+1
хотелось бы такую инфу не от "инсайдеров" получать... а сама федра что? молчит по формату турнира???...
если уж в прошлом году была "тоска"... то не знаю - что в этом году может "спасти" этот турнир... в этом году всё ещё хуже...
+1
0
+1
Ответ Arraches
Кто из девочек прыгать будет , вот главный вопрос ?
Вот вот. По тётям на сегодняшний день у нас только трое исполнили ультра си, Петросян, Муравьева и Садкова.
Хотя, если молодняк допустят, то там есть кому шороху навести. Базылюк, Двоеглазова, Принева, Костылева, Плескачева, Ципухина, Стрельцова....
+1
0
+1
Мне турнир понравился. Может, что-то нужно, чтобы борьбы побольше, а то как-то быстро всё было и многие сильные вышли рано из борьбы этой, по случайности часто.
+1
0
+1
Ответ King_bez_ice
А мне показалось в прошлом году отлично прошел турнир Были некоторые моменты, например, с тем, что можно было исполнять только один прыжок Но прям низкой посещаемости точно не было
Тут наверно речь про командный. Хотя и личный могут изменить
0
0
0
Загимед в помощь
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий