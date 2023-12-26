Формат чемпионата России по прыжкам среди фигуристов будет изменен

Формат чемпионата России по прыжкам изменится по сравнению с прошлым турниром.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Изменения коснутся выбора капитанов. Также к продвижению турнира будут привлечены специалисты, которые постараются повысить интерес к нему.

Сообщается, что организационными итогами прошлого турнира в остались недовольны, так как была зафиксирована низкая посещаемость соревнований.

«Помимо изменений формата, прозвучало предложение сделать капитанами команд фигуристов, которые не стали чемпионами России в нынешнем году», – отметил источник.

по прыжкам пройдет в Москве с 19 по 22 января. Изначально его планировалось провести в декабре в Санкт-Петербурге, но турнир был перенесен.