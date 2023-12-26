Тарасова о показательном Валиевой под песню «Пыяла»: «Хорошая музыка, очень гармонично получилось. Видно, что Камиле нравится»
Татьяна Тарасова оценила новый показательный номер Камилы Валиевой.
Фигуристка представила на чемпионате России-2024 номер под песню «Пыяла» группы АИГЕЛ – саундтрек к сериалу «Слово пацана».
«Хорошая музыка, очень гармонично получилось. Было видно, что Камиле нравится то, что она делает», – сказала заслуженный тренер СССР.
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