Тарасова о показательном Валиевой под песню «Пыяла»: «Хорошая музыка, очень гармонично получилось. Видно, что Камиле нравится»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат России Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила новый показательный номер Камилы Валиевой.

Фигуристка представила на чемпионате России-2024 номер под песню «Пыяла» группы АИГЕЛ – саундтрек к сериалу «Слово пацана». 

«Хорошая музыка, очень гармонично получилось. Было видно, что Камиле нравится то, что она делает», – сказала заслуженный тренер СССР.

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