Тарасова о показательном Валиевой под песню «Пыяла»: «Хорошая музыка, очень гармонично получилось. Видно, что Камиле нравится»

Татьяна Тарасова оценила новый показательный номер Камилы Валиевой.

Фигуристка представила на чемпионате России-2024 номер под песню «Пыяла» группы АИГЕЛ – саундтрек к сериалу «Слово пацана».

«Хорошая музыка, очень гармонично получилось. Было видно, что Камиле нравится то, что она делает», – сказала заслуженный тренер СССР.

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