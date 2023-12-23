Ксения Синицына: «Для меня четвертое место как первое сейчас. В такой конкуренции почетно занимать такое место»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Ксения Синицына Р-Спорт Фигурное катание

Ксения Синицына оценила выступление на чемпионате России в Челябинске.

На турнире фигуристка заняла четвертое место. 

«Радость, конечно, что соревнования закончены. Смело можно праздновать Новый год.

Для меня четвертое место как первое сейчас. Я очень рада своему результату, все девочки сильные, и в такой конкуренции почетно занимать такое место.

Мои все цели были выполнены, теперь можно смело вступать во вторую половину сезона», – сказала Синицына

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23 комментария
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Да, так близко к пьедесталу Ксюшу, наверно, мало кто ожидал увидеть. Но она свою работу выполнила на максимум, а квадистки, оказавшиеся ниже, могут только на себя пенять, сами все отдали кто в КП, кто в ПП. Молодец, в 19 лет четвертое место на ЧР и основа сборной на следующий сезон - это дорогого стоит.
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Одна из немногих фигуристок, которая драматически отыгрывает прокат пластикой и коньком, а не бровками и гримасами. Прошла через трудности, анорексию, умница просто, очень рада за неё.
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Ксения умничка! Красиво, музыкально, стильно! Всё со вкусом сделано! Чисто и эстетично! Ну и насколько она органична в своих программах. Только вперёд!
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Ксюша будет кататься долго, у нее ещё обязательно будут медали ЧР.
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За Ксюшу очень радостно! Светлая, лёгкая, яркая, лучезарная! И очень пластичная! А программа такая, что как раз здорово получилось всю эту пластику показать :) Поздравляю с успешным выступлением!
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Уже писал, что Ксения уникальна, так меня обсмеяли. Сегодня то же самое сказала тат, главный эксперт рос.фиг.катания.
Ксюша!👍
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Ксюша волшебница. Смотреть твои прокаты и программы одно наслаждение, удачи тебе и ТШП, новых интересных программ, усложнения по возможности, полнейшего восстановления. КП завораживающая, ПП зажгла
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по чесноку , третья должна быть
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Как же я скучала по Ксюше, когда она не вылезала из травм, как я ждала её возвращения... И какое же счастье смотреть за ТАКИМ возвращением! Её латина меня ещё в Самаре вживую пробрала неимоверно, но сегодня прокат был ещё круче!
С попаданием в сборную, Ксюша! С наступающим новым годом, здоровья и новых успехов!
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Была в восторге от программ Синички еще в сезоне 2019-20, где была потрясающая Альфонсина в короткой и музыка из Фарго в произвольной. Через год были потрясные колыбельная Чайковского и Ход королевы, но программы этого года ещё лучше. Все очень разные, утонченные, даже платья штучные. Прямо одиночные танцы, передача музыки, работа коньком - в этом Ксюша сейчас лучшая среди наших девушек. Большое спасибо Пановой, что столько лет они идут рядом и проходят все трудности - травмы, проблемы со здоровьем, скромное судейство. Ксюша просто расцвела и надеюсь, у нее впереди ещё много сезонов. Тот случай, когда не было двух каскадов 3-3 в произвольной (надеюсь, ещё будут)), но на это вообще наплевать
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Молодец, Ксения! Очень хорошо выступила на этом Чемпионате России!
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Поздравляю и Аню и Синичку с местом в сборной. ))
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Молодец, Ксения!
Пробилась в сборную и честно закрепила за собой право получать высокие компы судей.
Достойная замена Лизы, хотя очень хотелось бы, чтобы та тоже вернулась.
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Ксюша каталась радостно и без напряжения, ведь, наверняка, волнение было, но его никто не заметил.
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должна была третье занять, как минимум.
но гогиевна в очередной раз удачно зашла в судейскую каморку.
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Ксюша, умница! Сидела в КИКе счастливая, понимая, что стала четвертой! Молодец! Уникальная фигуристка!Поздравляю от души!
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Очень приятная девушка, без каких-то корон на голове и сверхамбиций. В следующем сезоне может вообще лидером стать, так как из-за возрастного ценза новеньких не будет, Валиевой 100% тоже не будет, у Петросян будет уже 3-й сезон во взрослых... ну, вы понимаете.
+5
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+2
Ксюша вернулась на 4 место! Ведь когда-то впереди неё были только ТЩК. Но я для себя её открыла только в прошлом году. До этого помню только её истерику после неудачного выступления и отказ идти в кик. И очень отрадно, что она прошла пубертат, не бегала по тренерам и самое главное - Панова нашла к ней подход, не метала омном. Надеюсь, что Ксюша покажет когда-нибудь четверной.
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Ксюша даже не мастер конька, а виртуоз! Катание филигранное, в пп танцует просто от зубца конька до кончиков пальцев!
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Ответ fewral
Уже писал, что Ксения уникальна, так меня обсмеяли. Сегодня то же самое сказала тат, главный эксперт рос.фиг.катания. Ксюша!👍
Да, уникальная
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Поздравляю!
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Ответ unknownman
Очень приятная девушка, без каких-то корон на голове и сверхамбиций. В следующем сезоне может вообще лидером стать, так как из-за возрастного ценза новеньких не будет, Валиевой 100% тоже не будет, у Петросян будет уже 3-й сезон во взрослых... ну, вы понимаете.
А вы Ками раньше времени не списывайте, она ещё повоюет.
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