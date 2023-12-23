Ксения Синицына: «Для меня четвертое место как первое сейчас. В такой конкуренции почетно занимать такое место»
Ксения Синицына оценила выступление на чемпионате России в Челябинске.
На турнире фигуристка заняла четвертое место.
«Радость, конечно, что соревнования закончены. Смело можно праздновать Новый год.
Для меня четвертое место как первое сейчас. Я очень рада своему результату, все девочки сильные, и в такой конкуренции почетно занимать такое место.
Мои все цели были выполнены, теперь можно смело вступать во вторую половину сезона», – сказала Синицына.
Ксюша!👍
С попаданием в сборную, Ксюша! С наступающим новым годом, здоровья и новых успехов!
Пробилась в сборную и честно закрепила за собой право получать высокие компы судей.
Достойная замена Лизы, хотя очень хотелось бы, чтобы та тоже вернулась.
но гогиевна в очередной раз удачно зашла в судейскую каморку.