Ксения Синицына: «Для меня четвертое место как первое сейчас. В такой конкуренции почетно занимать такое место»

Ксения Синицына оценила выступление на чемпионате России в Челябинске.

На турнире фигуристка заняла четвертое место.

«Радость, конечно, что соревнования закончены. Смело можно праздновать Новый год.

Для меня четвертое место как первое сейчас. Я очень рада своему результату, все девочки сильные, и в такой конкуренции почетно занимать такое место.

Мои все цели были выполнены, теперь можно смело вступать во вторую половину сезона», – сказала .