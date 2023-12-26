Ирина Хавронина: «Часто неудобно перед тренерами, когда они видят, что мы с Нарижным поругались, порычали друг на друга. Они стараются нас уравновешивать»

Ирина Хавронина и Девид Нарижный рассказали о сложной подготовке к ЧР.

Танцевальный дуэт занял на чемпионате России-2024 третье место.

– Как велась подготовка к чемпионату России после этапа в Самаре? Как провели прошедший месяц?

Нарижный: Подготовка в эмоциональном плане была достаточно тяжелая, если сравнивать с предыдущим этапом. Мы сделали достаточно много прокатов.

Хавронина: Слава Богу, не болели, потому что перед Уфой и перед Самарой болели. Была немного смазанная подготовка, выжимали из себя все силы. А здесь все прошло достаточно спокойно, по здоровью было хорошо.

– Почему в эмоциональном плане тяжело подготовка складывалась?

Нарижный: Не знаю, почему тяжелее всего она далась, если сравнивать с остальными этапами, прокатами. На прокатах было легко, мы очень много прогонов делали тогда, безумное какое-то количество.

Полтора месяца мы целенаправленно готовились, делали какие-то сумасшедшие куски, что только не делали... На прокатах было ощущение максимальной тренировки, Ира немного нервничала.

Хавронина: Я, наоборот, на прокатах очень переживала – еду, у меня начинают слезиться глаза, переживаю. Очень хотелось себя хорошо и судьям показать, и зрителям. Переживала, как примут, давление было.

После произвольной почему заплакала – эмоционально выгорела. Подготовка к прокатам была для меня эмоционально тяжелой, а к России спокойно готовилась. Не переживала вообще.

Нарижный: У меня было волнение, потому что мы много работаем, хочется показать все, что получается. Если что-то не так на тренировке, сразу нервы какие-то, все выливается.

В этом плане было эмоционально тяжело, нервы сдавали на тренировке чуть ли не каждый день. В физическом плане все было нормально, прокатывали как обычно.

Но конкретно в эмоциональном плане: малейшая ошибка, какое-то движение, что-то сделали не так – нужно пойти переделать, еще раз отработать, может, стоит движение убрать. В такие моменты было тяжело.

Когда выходили со льда, нормально, все отпускало. Возвращались на лед – опять начинало накаляться все внутри, я должен это сделать – если не сделаю, пойду домой.

– Как в это непростое время поддерживал вас тренерский штаб?

Нарижный: Тренеры у нас максимально лояльные, всегда понимают и поддерживают. У нас никогда не было с ними какой-то несостыковки. Даже если у нас идет негатив друг на друга.

Хавронина: Часто неудобно перед тренерами, когда они видят, если мы поругались, порычали друг на друга. Это останавливает работу, они пришли сюда работать, а мы такие: «Ты опять это не сделал».

Они нам очень помогают, поддерживают и стараются уравновешивать нас. Дэвиду скажут: «Поспокойнее», мне скажут что-нибудь.

Нарижный: Тренеры у нас очень объективные, спокойные и сосредоточенные. Если что-то не так, они нас подзовут, мы разберем, что получилось. Нет такого, что мы поругаемся, а они на нас сверху: «Идите домой!» Они всегда пытаются потушить этот огонь.