Нарижный о дуэте Чок – Бейтс: «Партнер очень деревянный, зажатый. Смотрю на него и понимаю, что никогда не хочу так кататься, не дай бог»

Хавронина и Нарижный поделились мнением о выступлениях танцевальных дуэтов в этом сезоне.

– Есть ли какие-то постановки, которые для вас в этом сезоне выделяются?

: Мне очень нравится произвольная у Вани Букина с Сашей Степановой. Очень чувственно, музыка красивая, ребята ее проживают. Это видно.

Из международных мне понравилась с , это интересно. И понравился «Грозовой перевал» Гиллес – Пуарье, тоже очень музыкально. У итальянцев произвольная программа очень красивая, она очень слаженная, их мастерство полностью раскрывается в этой программе.

: Я из танцев особо не могу никого выделить. Я помню, как 10 лет назад Дэвис – Уайт и Виртью – Мойр соревновались – что одни были безумные, что другие, потом добавились Пападакис – Сизерон со своим чем-то новым.

Сейчас для меня нет ничего нового, просто возрастные ребята, которые «отсидели очередь» и борются за какие-то медали. Я не вижу того, что было раньше. Ира назвала три программы, я с ней согласен.

У итальянцев очень красивый произвольный. У Гиллес – произвольный необычный, но они в своем стиле катаются. Он очень субъективный, не всем нравится, однако они самобытные, у них очень интересные элементы всегда – они очень этим отличаются.

У них крутые заходы, твиззлы они вообще делают сумасшедшие на разных ногах. Они клевые, но тоже нет такого, что было раньше, когда были эти три пары.

Чок – Бейтс… Мне нравится Мэдисон, однако ее партнер мне не нравится совсем, из-за этого мне очень сложно смотреть на эту пару, потому что я всегда смотрю на мальчика и вижу, что он очень неподвижный, очень деревянный, зажатый. Он просто как опора для нее.

Хавронина: Но она просто гениальна!

Нарижный: Она королева. У них была программа, где Мэдисон была змеей, и она была шикарна, насколько это возможно. А он как был деревом, вокруг которого она вьется, так и остался.

Я обычно смотрю только на мальчика, и мне приходится специально взгляд переводить на девочку, а мне так не нравится. Я смотрю и хочу что-то взять себе, вижу, что он делает клево, и думаю: «Завтра пойду попробую». А тут смотрю на Эвана и понимаю, что никогда не хочу так кататься, не дай бог.