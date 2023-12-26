Нарижный о дуэте Чок – Бейтс: «Партнер очень деревянный, зажатый. Смотрю на него и понимаю, что никогда не хочу так кататься, не дай бог»

Теги сборная России танцы на льду сборная Канады сборная США Поль Пуарье Эван Бейтс Мэдисон Чок Пайпер Гиллес Девид Нарижный Ирина Хавронина Фигурное катание

Хавронина и Нарижный поделились мнением о выступлениях танцевальных дуэтов в этом сезоне.

– Есть ли какие-то постановки, которые для вас в этом сезоне выделяются?

Ирина Хавронина: Мне очень нравится произвольная у Вани Букина с Сашей Степановой. Очень чувственно, музыка красивая, ребята ее проживают. Это видно.

Из международных мне понравилась Мэдисон Чок с Эваном Бейтсом, это интересно. И понравился «Грозовой перевал» Гиллес – Пуарье, тоже очень музыкально. У итальянцев произвольная программа очень красивая, она очень слаженная, их мастерство полностью раскрывается в этой программе.

Девид Нарижный: Я из танцев особо не могу никого выделить. Я помню, как 10 лет назад Дэвис – Уайт и Виртью – Мойр соревновались – что одни были безумные, что другие, потом добавились Пападакис – Сизерон со своим чем-то новым.

Сейчас для меня нет ничего нового, просто возрастные ребята, которые «отсидели очередь» и борются за какие-то медали. Я не вижу того, что было раньше. Ира назвала три программы, я с ней согласен.

У итальянцев очень красивый произвольный. У Гиллес – Пуарье произвольный необычный, но они в своем стиле катаются. Он очень субъективный, не всем нравится, однако они самобытные, у них очень интересные элементы всегда – они очень этим отличаются.

У них крутые заходы, твиззлы они вообще делают сумасшедшие на разных ногах. Они клевые, но тоже нет такого, что было раньше, когда были эти три пары.

Чок – Бейтс… Мне нравится Мэдисон, однако ее партнер мне не нравится совсем, из-за этого мне очень сложно смотреть на эту пару, потому что я всегда смотрю на мальчика и вижу, что он очень неподвижный, очень деревянный, зажатый. Он просто как опора для нее.

Хавронина: Но она просто гениальна!

Нарижный: Она королева. У них была программа, где Мэдисон была змеей, и она была шикарна, насколько это возможно. А он как был деревом, вокруг которого она вьется, так и остался.

Я обычно смотрю только на мальчика, и мне приходится специально взгляд переводить на девочку, а мне так не нравится. Я смотрю и хочу что-то взять себе, вижу, что он делает клево, и думаю: «Завтра пойду попробую». А тут смотрю на Эвана и понимаю, что никогда не хочу так кататься, не дай бог.

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3 комментария
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Упс, пойду пересмотрю Бейтса, может и правда дерево....
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А можно корректнее про своего коллегу выражаться?
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Лол, это даже веселее, чем когда Худайбердиева критиковала Пападакисов за бровки домиком)
Бейтс хоть и в тени Чок, но катальщик получше многих, надежный партнер и просто красивый мужчина
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