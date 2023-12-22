Ирина Хавронина: «Мы с Нарижным обрели друг друга не только в жизни, но и на льду. У нас есть какая-то химия – это было видно с первых тренировок»

Теги сборная России танцы на льду Девид Нарижный Ирина Хавронина Фигурное катание

Ирина Хавронина назвала большим шагом вперед бронзу чемпионата России.

Хавронина выступает в танцах на льду в дуэте с Девидом Нарижным.

«Мы обрели друг друга с Девидом не только в жизни, но и объединились на льду. У нас есть какая-то химия, и это было видно еще с первых наших тренировок.

Для нас это большой шаг. Все по-новому, и лично я чувствую и вижу прогресс, очень рады, что мы пошли на это.

Порой было очень тяжело, были разные обстоятельства. Мы шли в какую-то неизвестность, но не сомневались в своем решении, и это было волнительно.

Мы катаемся меньше года, только в конце января 2023 года встали в пару», – сказала фигуристка. 

1 комментарий
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Вашей химии хватает на весь стадион и телетрансляцию в придачу, зрители в ней буквально купаются.
Не сбавляйте, котики, всё у вас будет! Всё золото, надо только дотерпеть.
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