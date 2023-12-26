Аделия Петросян: «Хочу поблагодарить тренерский штаб Тутберидзе прежде всего за то, что научили меня работать»

Аделия Петросян опубликовала пост по итогам чемпионата России-2024 в Челябинске.

«Я хочу поблагодарить мой тренерский штаб Team Tutberidze прежде всего за то, что научили меня работать, и даже когда не удается выложиться на тренировке на 100 процентов, я понимаю, как должно быть и к чему нужно стремиться.

Благодарю также моих первых тренеров Ирину Борисовну Страхову и Алексея Шемета за годы работы со мной, а также всех специалистов, которые с детства помогали мне в «Москвиче» и почему-то уже тогда в меня верили.

Спасибо организаторам чемпионата России за отлично проведенные соревнования и зрителям Челябинска за энергию, доброту и горячую поддержку каждого спортсмена.

Хочется пожелать всем, чтобы сбывались мечты и на все хватало сил и здоровья! С наступающим Новым годом!» – написала .