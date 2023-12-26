Аделия Петросян: «Хочу поблагодарить тренерский штаб Тутберидзе прежде всего за то, что научили меня работать»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Этери Тутберидзе Аделия Петросян Фигурное катание

Аделия Петросян опубликовала пост по итогам чемпионата России-2024 в Челябинске.

«Я хочу поблагодарить мой тренерский штаб Team Tutberidze прежде всего за то, что научили меня работать, и даже когда не удается выложиться на тренировке на 100 процентов, я понимаю, как должно быть и к чему нужно стремиться.

Благодарю также моих первых тренеров Ирину Борисовну Страхову и Алексея Шемета за годы работы со мной, а также всех специалистов, которые с детства помогали мне в «Москвиче» и почему-то уже тогда в меня верили. 

Спасибо организаторам чемпионата России за отлично проведенные соревнования и зрителям Челябинска за энергию, доброту и горячую поддержку каждого спортсмена.

Хочется пожелать всем, чтобы сбывались мечты и на все хватало сил и здоровья! С наступающим Новым годом!» – написала Петросян.

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9 комментариев
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Давно люблю Адель - маленькую зажигалочку. И всегда с теплом отзывается о ТШ и о других фигуристах. Успешной карьеры девочке.
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Аделия умничка! Здоровья и развития! Прекрасная фигуристка💥
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Аделия сегодня - главный бриллиант российского ФК в ЖО! Восстановит триксель, и никто к ней и близко не подберется. Сезон продолжается, и почему бы ещё чего-нибудь не выиграть, не порадовать родных, друзей, своих болельщиков и тренеров! Дерзай, Аделия!
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Скорее всего начинается её доминация в ЖО. За последние 1,5сезона(с момента отстранения) у неё 6 стартов - 5 побед. Ещё и самые высокие баллы среди женщин в прошлом и нынешнем сезонах. Ни у кого за такой отрезок времени нет и близко таких достижений.
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Как хорошо сказано о ТШТ *что научили меня работать» умница.
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Аделия молодец и умница. Очень рада за неё - отличная победа с двумя чистыми четверными. Ещё раз поздравляю нашу прекрасную чемпионку России с победой! Желаю и дальше успехов и много побед!
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Ответ Lasto
Скорее всего начинается её доминация в ЖО. За последние 1,5сезона(с момента отстранения) у неё 6 стартов - 5 побед. Ещё и самые высокие баллы среди женщин в прошлом и нынешнем сезонах. Ни у кого за такой отрезок времени нет и близко таких достижений.
Ну вы что-то преувеличивате, что в национальных соревнованиях ни у кого таких достижений не было😊.
ТК Аделия победила в 5, естественно её баллы выше остальных, но не выше предыдущих девочек 😊
Аделию поздравляю с победой, продолжать развиваться, усложняться и пусть все получится в Новом году😊
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