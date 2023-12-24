Врач Безуглов: «Мама фигуристки – очень опасный человек. Несчастных девочек ведут на тренировки, которые длятся по 8 часов в день»

Теги сборная России художественная гимнастика Эдуард Безуглов травмы женское катание сборная России (художественная гимнастика) Здоровье Фигурное катание

Врач Эдуард Безуглов высказался о нагрузках у юных фигуристок и гимнасток.

Безуглов – главный врач ЦСКА и председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС).

«Мама фигуристки – очень опасный человек. Очень. Несчастных девочек ведут на тренировки, которые длятся по восемь часов в день. А еще же надо учиться.

Несколько лет назад пришла одна фигуристка, которая сейчас стала очень известной. Я спросил: «Нравится ли тебе заниматься?» На что девочка ответила: «Да, конечно, все нравится». Затем мама вышла из кабинета и я спросил снова, и девочка сказала: «Ненавижу фигурное катание, оно уже вот здесь!»

В художественной гимнастике та же самая история. Мама приходит на прием с тренером. Например, у девочки стрессовый перелом позвонка, что в художественной гимнастике очень частая история, но это нормально, потому что лечится и все становится хорошо.

Я рассказываю, что при правильном лечении восстановление займет четыре месяца и все будет в порядке. Они слушают, кивают, и все вроде бы хорошо. И тут с последним вопросом выступает мама: «А у нас соревнования в воскресенье. Можно выступить?» Если что, дело было в пятницу. И тут ты понимаешь, что ты час провел просто так», – сказал Безуглов.

44 комментария
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Очень плохо, когда ребенка используют для достижения собственных целей. Они еще хуже яжмамок.
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Иногда это папа, как у Лебедевой.
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Таких мамаш умом нам не понять...
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+12
Добро пожаловать в рабство. Кто бы там что потом не выиграл.
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Ответ asusp527
Комментарий скрыт
Почему единственный? Ни Трусову, ни Валиеву или Косторную вроде не тащили, Лиза Туктамышева тоже сама хотела.
+14
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+11
Мужчина мечты для Лены Родиной)) Дождалась наша Лена, наконец-то
+12
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+11
Ответ Анна Беляева
Ну, родители, делающие детям карьеру в спорте ничем по сути не отличаются от тех, кто решил вырастить виртуоза-скрипача или пианиста. И ровно так же не отличаются от тех, кто с дошкольного возраста таскает чадо по репетиторам, запланировав ему топ-вуз. Я лично была знакома с мамой, планировавшей вырастить из сына пилота гражданской авиации. На момент ее планирования ребенку было пять и ничто не выдавало в нем каких-то невероятных задатков к этому виду деятельности. Мамина мечта. При этом детей, которые лет, пусть не в 5, но к 10 определяются с интересом и профдеятельностью на всю жизнь без давления родителей мне тоже доводилось знавать. Так что... пример врача имеет место быть, другие тоже бывают.
А у репетиторов и в музыкальных школах тоже можно инвалидность получить?
+12
-2
+10
Ответ Н.Ф.
А бывает, что и полотенцем грудь перетягивают, чтоб та не росла.
Не едят или едят какую-то гадость, вредную, чтоб не расти. И масса других вредных действий...Действительно, бедняги..
+11
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Ответ Юркин Клоп
А у репетиторов и в музыкальных школах тоже можно инвалидность получить?
Можно получить сильную психологическую травму.
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Во всех видах спорта многим родителям кажется,что они в этом деле разбираются лучше тренеров.
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У детей, которые снимаются в кино или поют, та же самая проблема. Родители, которые выжимают из детей то, что из себя они выжать не смогли..
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Ответ Юркин Клоп
А у репетиторов и в музыкальных школах тоже можно инвалидность получить?
Вообще-то, запястно-лучевой синдром - не такая уж редкость у профессиональных музыкантов. У профпевцов повально проблемы со связками, а студенты физико-математических направлений время от времени сходят с ума от объема нагрузок. Я уж молчу про такие мелкие неприятности, как алкоголизм и наркомания на фоне интеллектуальных перегрузок.

Так что ответ на ваш вопрос - да, можно. Особенно по части психиатрии, но особенно "везучие" находят и у других врачей свое пристанище после стараний родителей.

К слову, никто из моих знакомых с инвалидностью не получил ее в спорте. Большинство по глупости выпадали из окон, прыгали с крыш гаражей или ныряли в реки в незнакомых местах.
+7
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Доводилось лично общаться с мамашками фигуристок. Реально, они в 90% чокнутые. Сектантки.))) Самое интересное, что мамы мальчиков-фигуристов, более адекватны.
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Ответ asusp527
Как раз они очень понятны- либо мечтают об успехах для заработка, либо удовлетворить свои амбиции. Реализовать то, что им не удалось самим..
Это когда отдают и ведут ребёнка в спортивную школу. Но не тогда, когда она на приёме у доктора и ей говорят, что предстоит, и что надо делать. А она думает о соревнованиях, а не о здоровье своего ребёнка, который может стать инвалидом.
+7
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+6
Ну, родители, делающие детям карьеру в спорте ничем по сути не отличаются от тех, кто решил вырастить виртуоза-скрипача или пианиста. И ровно так же не отличаются от тех, кто с дошкольного возраста таскает чадо по репетиторам, запланировав ему топ-вуз.

Я лично была знакома с мамой, планировавшей вырастить из сына пилота гражданской авиации. На момент ее планирования ребенку было пять и ничто не выдавало в нем каких-то невероятных задатков к этому виду деятельности. Мамина мечта.

При этом детей, которые лет, пусть не в 5, но к 10 определяются с интересом и профдеятельностью на всю жизнь без давления родителей мне тоже доводилось знавать. Так что... пример врача имеет место быть, другие тоже бывают.
+6
-2
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В этом списке мама Лены Костылевой - Number 1.
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Ответ Юркин Клоп
А у репетиторов и в музыкальных школах тоже можно инвалидность получить?
Там тоже профзаболевания есть: бурситы и прочее. У подруги дочери пришлось бросить фортепиано из-за бурсита.
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Ответ Den3Lo
Очень плохо, когда ребенка используют для достижения собственных целей. Они еще хуже яжмамок.
А еще хуже, для заработка..
+5
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Ответ Док Аксель
Таких мамаш умом нам не понять...
Как раз они очень понятны- либо мечтают об успехах для заработка, либо удовлетворить свои амбиции. Реализовать то, что им не удалось самим..
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Ответ ДИОНИС
В этом списке мама Лены Костылевой - Number 1.
Да безумных родителей там хватает, эта просто еще и социально активная сумасшедшая.
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Ответ БезызбежноНаКрасный
так это ОНА так говорила, для публики. Вовсе не факт, что так было на самом деле)
По взрослым спортсменам, кому уже за 20, это понятно. То есть очевидно, что не мама уговаривала Лизу Туктамышеву покатать до ОИ и потом еще сезончик. А с несовершеннолетними это вообще нифига неясно. Мне почему-то кажется, что Майя Хромых хочет кататься сама. Она производит впечатление очень самостоятельной, как и Аня Фролова, и Ксюша Синицына. Но я могу и заблуждаться. А про "малышатину" вообще невозможно что-то сказать.
+3
0
+3
А бывает, что и полотенцем грудь перетягивают, чтоб та не росла.
+6
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+3
Ответ Natalia Solomakha
Иногда это папа, как у Лебедевой.
Это самый колоритный персонаж, какой встречался..
Лихо вся семья живет, кормится и одевается за счет маленькой девочки. Малоспособной к фигурному катанию...
+5
-2
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Ответ tanya_1111
Почему единственный? Ни Трусову, ни Валиеву или Косторную вроде не тащили, Лиза Туктамышева тоже сама хотела.
Вы вселили оптимизм в мою душу, спасибо.
Но много действительно несчастных- в итоге больных и без медалей..
+4
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Спорт у многих детей и их родителей это единственный путь наверх по социальной лестнице. Отсюда и неумеренное рвение в тренировках на этом пути наверх. Такова спортивная жизнь.
+2
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Это опасная секта. А меня за это банят постоянно. Эти адепты ещё засели в комментах на спортсе и пишут свои мантры. А в результате бедные девочки двух слов связать не могут и детства не видят. Пример - эти "ведущие" и "певицы".
+2
0
+2
Ответ Анна Беляева
Ну, родители, делающие детям карьеру в спорте ничем по сути не отличаются от тех, кто решил вырастить виртуоза-скрипача или пианиста. И ровно так же не отличаются от тех, кто с дошкольного возраста таскает чадо по репетиторам, запланировав ему топ-вуз. Я лично была знакома с мамой, планировавшей вырастить из сына пилота гражданской авиации. На момент ее планирования ребенку было пять и ничто не выдавало в нем каких-то невероятных задатков к этому виду деятельности. Мамина мечта. При этом детей, которые лет, пусть не в 5, но к 10 определяются с интересом и профдеятельностью на всю жизнь без давления родителей мне тоже доводилось знавать. Так что... пример врача имеет место быть, другие тоже бывают.
Ой да ладно)) я когда то тоже играла))) по 5 часов в день)) родители мои и соседи - вешались))). матери своей сказала так- учится в 10 не буду- сама поехала и поступила в музучилище, потом сама поступила в консу, а маме по факту сказала что увы и ах- я опять учусь)) и такое бывает и стресс был наоборот- когда я увидела как пашет моя мама на заводе- пообещала себе легкий труд на всю жизнь)) не всегда мамы счастливы, что их ребенок профмузыкант)) а уж соседи и подавно))
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Ответ Anneta28
Доводилось лично общаться с мамашками фигуристок. Реально, они в 90% чокнутые. Сектантки.))) Самое интересное, что мамы мальчиков-фигуристов, более адекватны.
А я как-то случайно попала на форум родителей учащихся Вагановской академии. Шок. Тетки с рынка раговаривают культурнее и имеют более возвышенные понятия, чем эти родительницы "небесных созданий". Напомнило притон блатной публики...
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Ответ Док Аксель
Таких мамаш умом нам не понять...
эти мамаши - расписываются в том, что они согласны на все препараты, которыми их детей будут кормить.
Это вот больше всего вымораживает.
Сейчас, если ребёнок сломает себе что-то, вне школы - с родителей спросят за "ненадлежащий присмотр".
А тут кормят препаратами - не предназначенными для детей (не являющимися "официальным допингом") - и типа всё ок.
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Любая работа приводит к букету заболеваний. Замечено, безработные, имею ввиду без физ работы, живут дольше.
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