Врач Безуглов: «Мама фигуристки – очень опасный человек. Несчастных девочек ведут на тренировки, которые длятся по 8 часов в день»
Врач Эдуард Безуглов высказался о нагрузках у юных фигуристок и гимнасток.
Безуглов – главный врач ЦСКА и председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС).
«Мама фигуристки – очень опасный человек. Очень. Несчастных девочек ведут на тренировки, которые длятся по восемь часов в день. А еще же надо учиться.
Несколько лет назад пришла одна фигуристка, которая сейчас стала очень известной. Я спросил: «Нравится ли тебе заниматься?» На что девочка ответила: «Да, конечно, все нравится». Затем мама вышла из кабинета и я спросил снова, и девочка сказала: «Ненавижу фигурное катание, оно уже вот здесь!»
В художественной гимнастике та же самая история. Мама приходит на прием с тренером. Например, у девочки стрессовый перелом позвонка, что в художественной гимнастике очень частая история, но это нормально, потому что лечится и все становится хорошо.
Я рассказываю, что при правильном лечении восстановление займет четыре месяца и все будет в порядке. Они слушают, кивают, и все вроде бы хорошо. И тут с последним вопросом выступает мама: «А у нас соревнования в воскресенье. Можно выступить?» Если что, дело было в пятницу. И тут ты понимаешь, что ты час провел просто так», – сказал Безуглов.
Так что ответ на ваш вопрос - да, можно. Особенно по части психиатрии, но особенно "везучие" находят и у других врачей свое пристанище после стараний родителей.
К слову, никто из моих знакомых с инвалидностью не получил ее в спорте. Большинство по глупости выпадали из окон, прыгали с крыш гаражей или ныряли в реки в незнакомых местах.
Я лично была знакома с мамой, планировавшей вырастить из сына пилота гражданской авиации. На момент ее планирования ребенку было пять и ничто не выдавало в нем каких-то невероятных задатков к этому виду деятельности. Мамина мечта.
При этом детей, которые лет, пусть не в 5, но к 10 определяются с интересом и профдеятельностью на всю жизнь без давления родителей мне тоже доводилось знавать. Так что... пример врача имеет место быть, другие тоже бывают.
Лихо вся семья живет, кормится и одевается за счет маленькой девочки. Малоспособной к фигурному катанию...
Но много действительно несчастных- в итоге больных и без медалей..
Это вот больше всего вымораживает.
Сейчас, если ребёнок сломает себе что-то, вне школы - с родителей спросят за "ненадлежащий присмотр".
А тут кормят препаратами - не предназначенными для детей (не являющимися "официальным допингом") - и типа всё ок.