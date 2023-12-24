Врач Безуглов: «Мама фигуристки – очень опасный человек. Несчастных девочек ведут на тренировки, которые длятся по 8 часов в день»

Врач Эдуард Безуглов высказался о нагрузках у юных фигуристок и гимнасток.

Безуглов – главный врач ЦСКА и председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС).

«Мама фигуристки – очень опасный человек. Очень. Несчастных девочек ведут на тренировки, которые длятся по восемь часов в день. А еще же надо учиться.

Несколько лет назад пришла одна фигуристка, которая сейчас стала очень известной. Я спросил: «Нравится ли тебе заниматься?» На что девочка ответила: «Да, конечно, все нравится». Затем мама вышла из кабинета и я спросил снова, и девочка сказала: «Ненавижу фигурное катание, оно уже вот здесь!»

В художественной гимнастике та же самая история. Мама приходит на прием с тренером. Например, у девочки стрессовый перелом позвонка, что в художественной гимнастике очень частая история, но это нормально, потому что лечится и все становится хорошо.

Я рассказываю, что при правильном лечении восстановление займет четыре месяца и все будет в порядке. Они слушают, кивают, и все вроде бы хорошо. И тут с последним вопросом выступает мама: «А у нас соревнования в воскресенье. Можно выступить?» Если что, дело было в пятницу. И тут ты понимаешь, что ты час провел просто так», – сказал Безуглов.