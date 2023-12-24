Владислав Дикиджи: «Хотели записать совместное видео танца с Загитовой, но так и не записали. Моя девушка чуть-чуть ревнует, но знает, что я очень верный»

Фигурист Дикиджи рассказал, что хотел записать танцевальное видео с Загитовой.

– В 2021 году у тебя было совместное видео с . Как вы его записали?

– Ой, это так давно было... Мне просто подписчики в соцсетях заспамили личку. А я написал: «Пишите ей, чтобы мы станцевали вместе».

В итоге ответила мне. Я ей скинул танец, она выучила. Встретиться мы не могли, сделали наложение, где мы вместе один танец танцуем. Так и получилось.

– С кем-то еще из звездных фигуристов хотел бы записать?

– Мы с вроде хотели записать, но так и не записали.

– Твоя девушка не ревнует?

– Чуть-чуть есть такое, но она знает, что я в этом плане очень верный. Знает, что я ничего не сделаю, но это ощущение небольшой ревности есть, – сказал серебряный призер ЧР-2024 Владислав Дикиджи.

Прорыв сезона в нашей фигурке – звезда тиктока с миллионами просмотров. Что он там показывает?