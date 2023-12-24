Владислав Дикиджи: «Хотели записать совместное видео танца с Загитовой, но так и не записали. Моя девушка чуть-чуть ревнует, но знает, что я очень верный»

Теги мужское катание женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Владислав Дикиджи Фигурное катание

Фигурист Дикиджи рассказал, что хотел записать танцевальное видео с Загитовой.

– В 2021 году у тебя было совместное видео с Анной Щербаковой. Как вы его записали?

– Ой, это так давно было... Мне просто подписчики в соцсетях заспамили личку. А я написал: «Пишите ей, чтобы мы станцевали вместе».

В итоге ответила мне. Я ей скинул танец, она выучила. Встретиться мы не могли, сделали наложение, где мы вместе один танец танцуем. Так и получилось.

– С кем-то еще из звездных фигуристов хотел бы записать?

– Мы с Алиной Загитовой вроде хотели записать, но так и не записали.

– Твоя девушка не ревнует?

– Чуть-чуть есть такое, но она знает, что я в этом плане очень верный. Знает, что я ничего не сделаю, но это ощущение небольшой ревности есть, – сказал серебряный призер ЧР-2024 Владислав Дикиджи.

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18 комментариев
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Будешь тут ревновать, когда полураздетая родниковая душа так и липнет, проходу не даёт.
+39
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+22
Ответ Дима Сергеев
Вот "обрадуется" девушка, узнав что ей на всю страну однобоко поставили диагноз ревность. Причем всю правду мы узнать не можем, т.к. девушка не публична и вторую сторону мы не услышим. Может ей всего лишь не хватает простого человеческого внимания из-за тренировок партнёра. А в мимолётное свободное время поц тиктоки записывает с левыми бабёшками. Глупый поступок парня выносить такое в СМИ.
А мне кажется, он сразу обозначил, что он верный. И правильно сделал. Чтобы без вопросов. Про девушку он ничего не сказал, а про недостаток внимания это вы придумали. А уж про то, что он не может записать танец с кем-то, это почему еще?
+14
-3
+11
Ответ рысь500
Влад, держись от неё за колометр, а то будешь как она...
Чемпионом всего на свете быть прекрасно.
+12
-3
+9
Ответ Ритт
Будешь тут ревновать, когда полураздетая родниковая душа так и липнет, проходу не даёт.
Вы уж определитесь к кому "липнет", а то только и читаешь, то про Марка, которого "увели" у Трусовой, то про Благова, которого развели с Худ-й, то намекают Тотьмяниной караулить Ягудина... в своей ненависти к "родниковой душе" , молотите , что непопадя.
+17
-9
+8
Откровенно, но мило;)
+11
-5
+6
Ответ Дима Сергеев
Вот "обрадуется" девушка, узнав что ей на всю страну однобоко поставили диагноз ревность. Причем всю правду мы узнать не можем, т.к. девушка не публична и вторую сторону мы не услышим. Может ей всего лишь не хватает простого человеческого внимания из-за тренировок партнёра. А в мимолётное свободное время поц тиктоки записывает с левыми бабёшками. Глупый поступок парня выносить такое в СМИ.
Алине просто вежливо намекнули.
+12
-6
+6
серебрёный призёр ЧР-2022???? вроде же 2024😂 так или Я в прошлое переместилась 🤔
+5
0
+5
Влад, держись от неё за колометр, а то будешь как она...
+22
-18
+4
Дикиджи вежливо намекнул Алине, что больше с ним результаты ждать не надо.
+16
-12
+4
Девушка видит, что Влад стал очень популярен. Она понимает, что появилось много поклонниц среди болельщиц. Видимо до этого было поспокойнее, сейчас популярность. Просто не привыкла ещё к ситуации. Тут уж много зависит от Влада и его внимания к ней.
+9
-5
+4
Ответ Sonyas
Откровенно, но мило;)
По-детски.
+2
0
+2
А зря не записали. Сделайте ролик с Алиной. Девушка у Дикиджи должна быть умной.
+8
-7
+1
Ответ Дима Сергеев
Вот "обрадуется" девушка, узнав что ей на всю страну однобоко поставили диагноз ревность. Причем всю правду мы узнать не можем, т.к. девушка не публична и вторую сторону мы не услышим. Может ей всего лишь не хватает простого человеческого внимания из-за тренировок партнёра. А в мимолётное свободное время поц тиктоки записывает с левыми бабёшками. Глупый поступок парня выносить такое в СМИ.
Да шутит он, парнишка хороший видно прям
+4
-3
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Ну и правильно! И так раздули на пустом месте какую-то историю с Алиной. Зачем парню портить жизнь?)
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девушке хочется передать, чтобы не волновалась. Это надо быть совсем недалёким, чтобы испытывать какие-то романтические чувства к совсем недалекому человеку, в голове у которого только "луки" да "безызбежности"
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Ещё и танец с Загитовой? Вот тогда полыхнуло бы не только у девушки Влада!)))))))
+8
-8
0
Вот "обрадуется" девушка, узнав что ей на всю страну однобоко поставили диагноз ревность. Причем всю правду мы узнать не можем, т.к. девушка не публична и вторую сторону мы не услышим. Может ей всего лишь не хватает простого человеческого внимания из-за тренировок партнёра. А в мимолётное свободное время поц тиктоки записывает с левыми бабёшками.
Глупый поступок парня выносить такое в СМИ.
+19
-19
0
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