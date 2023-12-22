Владислав Дикиджи: «Соглашусь с диванными экспертами, компоненты у меня так себе. Мне есть над чем работать»

Фигурист Владислав Дикиджи рассказал, в чем он согласен с «диванными экспертами».

Сегодня Дикиджи занял второе место на чемпионате России в Челябинске, уступив Евгению Семененко.

– Согласен с диванными экспертами про свои компоненты. Не буду себя оправдывать. Мне есть над чем работать. К сожалению, из‑за волнения ничего не получилось. Ну, вот так у меня. Я пока не смотрел свой прокат. Детально не могу сказать. Старался как мог. Но соглашусь с диванными экспертами, компоненты у меня так себе.

– Что был за танец после произвольной?

– Если катаю чисто без падений, должен бы станцевать кусочек. Так договорились с Загитовой. Подождал чуток, чтобы штраф не влепили. А то могут, знаете ли.

– Что пожелаете себе в 2024 году?

– Здоровья и нервов, нервов главное, – сказал Дикиджи.

Оплошность, которая лишила Дикиджи сенсационного золота: выругался прямо в прокате, стучал себе по голове