Владислав Дикиджи: «Соглашусь с диванными экспертами, компоненты у меня так себе. Мне есть над чем работать»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание женское катание Алина Загитова Владислав Дикиджи Фигурное катание

Фигурист Владислав Дикиджи рассказал, в чем он согласен с «диванными экспертами».

Сегодня Дикиджи занял второе место на чемпионате России в Челябинске, уступив Евгению Семененко.

– Согласен с диванными экспертами про свои компоненты. Не буду себя оправдывать. Мне есть над чем работать. К сожалению, из‑за волнения ничего не получилось. Ну, вот так у меня. Я пока не смотрел свой прокат. Детально не могу сказать. Старался как мог. Но соглашусь с диванными экспертами, компоненты у меня так себе.

– Что был за танец после произвольной?

– Если катаю чисто без падений, должен бы станцевать кусочек. Так договорились с Загитовой. Подождал чуток, чтобы штраф не влепили. А то могут, знаете ли.

– Что пожелаете себе в 2024 году?

– Здоровья и нервов, нервов главное, – сказал Дикиджи.

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7 комментариев
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Спасибо, Влад, что признаёшь это, а то у фанатов любовь слепа)). Насчёт скольжения промолчу, но у Дикиджи больше шансов, чем у некоторых на постепенное включение хореографии в прокат.
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Влад добавить в презентации и улет, все равно сегодня для меня был лучше Евгения. Удачи, добавить каскад с 4Л и круто. Удачи и побед
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Ответ Ezhar
Спасибо, Влад, что признаёшь это, а то у фанатов любовь слепа)). Насчёт скольжения промолчу, но у Дикиджи больше шансов, чем у некоторых на постепенное включение хореографии в прокат.
Да можно подумать, у Семененко прямо скольжение...
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Влад, ты классный. В Новом году здоровья тебе, жизненных сил и удачи во всем.
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Ответ Оле-Лукойе
Да можно подумать, у Семененко прямо скольжение...
«Промолчу» — потому что не могу сказать, как Влад справится со скольжением, мало кто из одиночников может во взрослом возрасте серьёзно улучшиться, но танцевать он уже умеет, осталось показать это.
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Ответ Дружба11
Влад не оправдывайся-ты прекрасно в курсе в отличии от диванных экспертов-почему протащили Семененко с его ужасными прыжками и контентом....Ты ПЕРВЫЙ и точка.А совершенствоваться надо всем,особенно тому,кого из-за фаворитизма поставили выше тебя не справедливо с его корявыми прыжками. Большой привет и слова огромного Уважения Олегу Татаурову и Тебе -мы с Тобой и нас очень много-поверь.Друже-для нас Ты и Петр и Дима Алиев -ЛУЧШИЕ,УДИВИТЕЛЬНЫЕ и ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ,
++ У вас такие солнечные комментарии всегда )
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