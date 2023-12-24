Плющенко о родителях фигуристов: «В этой среде встречаются неадекватные персонажи. Только я их сразу выгоняю вместе с чадами»

Теги Евгений Плющенко сборная России Академия Плющенко Софья Титова Вероника Жилина Софья Муравьева Никита Сарновский Фигурное катание

Евгений Плющенко рассказал, что стало самым сложным для него в тренерской работе.

– Что стало самым сложным для тренера Плющенко в нынешнем сезоне?
 
– Травмы, которые преследовали моих спортсменов. В подготовительный период специально вывез всех своих фигуристов в Кисловодск, чтобы они продышались и заложили базу на весь сезон в среднегорье.

Только все равно избежать травм не удалось. Это не только к Муравьевой относится, но и к Софье Титовой, и Веронике Жилиной. На соревнованиях получил травму Никита Сарновский – сломал ботинок и разорвал себе связку.

Справляемся потихоньку и с этой проблемой. Учусь относительно новой для себя профессии тренера. Специально начинал с групп начальной подготовки, чтобы понять и пощупать это ремесло.

Сейчас воспитали уже свою звездочку, призера чемпионата России. Это новая и очень интересная страница в моей жизни.

– Как удается находить общий язык с родителями фигуристов?

– В этой среде встречаются неадекватные персонажи. Только я их сразу выгоняю вместе с чадами. Атмосфера в группе должна быть позитивной, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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27 комментариев
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Это предупреждение маме Костылевой 🤭
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Жаль, мы бы посмотрели на бой Рудковская vs Мама Костылёва
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Это он заранее маму Костылеву предупреждает...
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Как бы своя со все тройными пришла готовенькая). Титову в призёры вывести вот это будет достижение.
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"Я их сразу выгоняю вместе с чадами"...
Всего несколько слов, но как много они говорят о личности - хамство, самомнение, сознание собственного величия и исключительности. Для него уже нет понятия " ребëнок".
+21
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+8
Яну с гномычем не выгнал?
+8
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+6
Ответ Назар Игорь
"Я их сразу выгоняю вместе с чадами"... Всего несколько слов, но как много они говорят о личности - хамство, самомнение, сознание собственного величия и исключительности. Для него уже нет понятия " ребëнок".
Чадо это и есть ребенок.
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+5
Ответ *** Monik ***
Это предупреждение маме Костылевой 🤭
Не предупреждение, а упоминание, что были у него и выгнал. Он ранее уже говорил, что одна мамаша приводила дочь и пальцы гнула. Как раз в переходный момент Лены. Мама и в ВК с темы слетает, когда её к Е. П отправляют. Там с Лютиковым норм опять, выиграла, так..
+4
0
+4
Ответ *** Monik ***
Это предупреждение маме Костылевой 🤭
Ага)🤣 целое зашифрованное послание. Ранее: всех желающих приму, телефон известен. Далее: неадекватных персонажей выгоняю. Типа - решайте, Костылевы. Вот только вопрос - а что есть неадекватность по-рудковски?
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Это посыл матери Костылевой?)))
+3
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Интересно, а семью Рудковских с Гномычем - ты выгнал бы, если бы они к тебе пришли?
Вполне ведь подпадают под такие определения))
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Ответ Назар Игорь
"Я их сразу выгоняю вместе с чадами"... Всего несколько слов, но как много они говорят о личности - хамство, самомнение, сознание собственного величия и исключительности. Для него уже нет понятия " ребëнок".
Это у вас что-то личное. Ничего плохого в слове чадо нет, Плющенко корректно ответил.
+3
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+2
Ответ Назар Игорь
"Я их сразу выгоняю вместе с чадами"... Всего несколько слов, но как много они говорят о личности - хамство, самомнение, сознание собственного величия и исключительности. Для него уже нет понятия " ребëнок".
Ну да
Он же назвал чадо, а не материал как некоторые
+11
-9
+2
Значит по его шкале или мама Титовой адекватная или ценность дочки перевешивает.
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Ответ Назар Игорь
"Я их сразу выгоняю вместе с чадами"... Всего несколько слов, но как много они говорят о личности - хамство, самомнение, сознание собственного величия и исключительности. Для него уже нет понятия " ребëнок".
Эээ, пардон, конечно, но что хамского в слове "чадо"? То что у Плюща словарный запас не ограничивается словом "ребёнок"? Дитя, чадо, отпрыск - всё это вполне общепринятые синонимы слова "ребёнок". Не "тугосерями" же назвал, чесслово.
Самомнения у Викторовича, конечно, хвататет, как и множества других неприятных качеств, но тут уж реально какое-то желание докопаться до столба, простите..
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0
+1
Ответ *** Monik ***
Это предупреждение маме Костылевой 🤭
так вроде мама Костылевой в Ангелах уже была, но не срослось что то, отправили их оттуда. Судя по тому, что Лена девочка прыгучая и не бездарность, то видимо причина ухода из академии в маме.
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Самый неадекватный персонаж в этой среде - его жена. Чего он ее не выгнал?
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Неужели Титовой больше нет в АП?
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Ответ ЮИ
Это он заранее маму Костылеву предупреждает...
Он их уже послал, когда они пришли и потребовали особых условий.
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Ответ Алексей Токарев
Яну с гномычем не выгнал?
там же Яна хозяйка и директор
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Ответ Marya Y
Наконец всё заложенное в Соню стало давать результат в виде медалей ЧР, поздравления Соне и Евгению с Дмитрием.) Лена Костылёва у него не тренировалась ещё?
Мария, добрый день, сорри за оффтоп. Мне вот тут понадобился один материал от Доктора Философии, но я на него не был подписан, а сегодня никак не могу найти ни его блог, ни его самого. Вспомнил, что как-то пересекался с вами там. Не дадите ссылку на его блог?
0
0
0
Ответ Назар Игорь
"Я их сразу выгоняю вместе с чадами"... Всего несколько слов, но как много они говорят о личности - хамство, самомнение, сознание собственного величия и исключительности. Для него уже нет понятия " ребëнок".
Верно подмечено) лексикон чванного нувориша. Откуда воспитанию то взяться? Он полностью соответствует своей среде обитания
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А вообще, мне теперь даже интересно стало, куда же в случае чего Костылевы подадутся... в Петербург?🤔
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Что-то мы все об одной маме вспомнили. Тогда о другом: адекватное интервью, так бы раньше.
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