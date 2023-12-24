Плющенко о родителях фигуристов: «В этой среде встречаются неадекватные персонажи. Только я их сразу выгоняю вместе с чадами»

Евгений Плющенко рассказал, что стало самым сложным для него в тренерской работе.

– Что стало самым сложным для тренера Плющенко в нынешнем сезоне?



– Травмы, которые преследовали моих спортсменов. В подготовительный период специально вывез всех своих фигуристов в Кисловодск, чтобы они продышались и заложили базу на весь сезон в среднегорье.

Только все равно избежать травм не удалось. Это не только к относится, но и к , и . На соревнованиях получил травму Никита Сарновский – сломал ботинок и разорвал себе связку.

Справляемся потихоньку и с этой проблемой. Учусь относительно новой для себя профессии тренера. Специально начинал с групп начальной подготовки, чтобы понять и пощупать это ремесло.

Сейчас воспитали уже свою звездочку, призера чемпионата России. Это новая и очень интересная страница в моей жизни.

– Как удается находить общий язык с родителями фигуристов?

– В этой среде встречаются неадекватные персонажи. Только я их сразу выгоняю вместе с чадами. Атмосфера в группе должна быть позитивной, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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