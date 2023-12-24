Плющенко о родителях фигуристов: «В этой среде встречаются неадекватные персонажи. Только я их сразу выгоняю вместе с чадами»
Евгений Плющенко рассказал, что стало самым сложным для него в тренерской работе.
– Что стало самым сложным для тренера Плющенко в нынешнем сезоне?
– Травмы, которые преследовали моих спортсменов. В подготовительный период специально вывез всех своих фигуристов в Кисловодск, чтобы они продышались и заложили базу на весь сезон в среднегорье.
Только все равно избежать травм не удалось. Это не только к Муравьевой относится, но и к Софье Титовой, и Веронике Жилиной. На соревнованиях получил травму Никита Сарновский – сломал ботинок и разорвал себе связку.
Справляемся потихоньку и с этой проблемой. Учусь относительно новой для себя профессии тренера. Специально начинал с групп начальной подготовки, чтобы понять и пощупать это ремесло.
Сейчас воспитали уже свою звездочку, призера чемпионата России. Это новая и очень интересная страница в моей жизни.
– Как удается находить общий язык с родителями фигуристов?
– В этой среде встречаются неадекватные персонажи. Только я их сразу выгоняю вместе с чадами. Атмосфера в группе должна быть позитивной, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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Всего несколько слов, но как много они говорят о личности - хамство, самомнение, сознание собственного величия и исключительности. Для него уже нет понятия " ребëнок".
Вполне ведь подпадают под такие определения))
Он же назвал чадо, а не материал как некоторые
Самомнения у Викторовича, конечно, хвататет, как и множества других неприятных качеств, но тут уж реально какое-то желание докопаться до столба, простите..