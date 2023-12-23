«У меня трещина в малоберцовой кости. Обезболивающие не особо помогают». Яблоков рассказал, что выступал на ЧР с травмой
Фигурист Илья Яблоков рассказал, что выступал на чемпионате России с травмой.
В этом сезоне Яблоков снялся с этапа Гран-при в Москве, но выступил на ЧР в Челябинске, где занял 9-е место.
Фигурист ответил на вопросы Алины Загитовой в ее влоге для Первого канала.
– Как твои впечатления, как твое кровообращение, как твое ничего?
– Ну, ничего – потихонечку, ха-ха. А ощущения вроде классные, публика тоже, мне в целом очень нравится Челябинск.
– У тебя очень классная программа, я ее обожаю. Спасибо, что оставил ее на второй сезон.
– У меня в том году была травма колена, два раза. И мы просто приняли решение, что я не так много выступал с этой программой, решили оставить.
– Что с ногой у тебя?
– Трещина в малоберцовой кости.
– Чего?! Реально?
– Да.
– Вот это инсайдик. А как… Я просто не понимаю, ты обколол ее или выпил кучу обезболивающих? Хотя и это не помогает, я знаю по себе.
– Второй вариант. Не особо помогает, да, это правда.
– Настоящий мужчина у нас в фигурном катании.
Кто же лидер нашей фигурки? Флагман компонентов Семененко, технарь Дикиджи или Гуменник, который умеет почти все
А программа у Яблокова и правда классная. Зажёг на все 100. Жаль, что не получилось откатать чисто.