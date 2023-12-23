«У меня трещина в малоберцовой кости. Обезболивающие не особо помогают». Яблоков рассказал, что выступал на ЧР с травмой

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Алина Загитова Илья Яблоков Фигурное катание

Фигурист Илья Яблоков рассказал, что выступал на чемпионате России с травмой.

В этом сезоне Яблоков снялся с этапа Гран-при в Москве, но выступил на ЧР в Челябинске, где занял 9-е место. 

Фигурист ответил на вопросы Алины Загитовой в ее влоге для Первого канала.

– Как твои впечатления, как твое кровообращение, как твое ничего?

– Ну, ничего – потихонечку, ха-ха. А ощущения вроде классные, публика тоже, мне в целом очень нравится Челябинск.

– У тебя очень классная программа, я ее обожаю. Спасибо, что оставил ее на второй сезон.

– У меня в том году была травма колена, два раза. И мы просто приняли решение, что я не так много выступал с этой программой, решили оставить.

– Что с ногой у тебя?

– Трещина в малоберцовой кости.

– Чего?! Реально?

– Да.

– Вот это инсайдик. А как… Я просто не понимаю, ты обколол ее или выпил кучу обезболивающих? Хотя и это не помогает, я знаю по себе.

– Второй вариант. Не особо помогает, да, это правда.

– Настоящий мужчина у нас в фигурном катании. 

Кто же лидер нашей фигурки? Флагман компонентов Семененко, технарь Дикиджи или Гуменник, который умеет почти все

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4 комментария
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Ужас какой. Ох, Илюша... Пусть 2024 станет наконец-то годом без травм для тебя!
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у нас здоровые вообще остались? ужас.
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А ведь улыбался и катал с настроением! Такой солнечный парень. Выздоравливай, Илья!
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Инсайдик 🤦‍♀️
А программа у Яблокова и правда классная. Зажёг на все 100. Жаль, что не получилось откатать чисто.
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