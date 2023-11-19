Александр Энберт: «Очень нравится катание Хромых, но возвращение после перерыва – сложный этап. Изменить что-то на чемпионате России будет сложно»

Теги сборная России чемпионат России Александр Энберт женское катание Майя Хромых Фигурное катание

Александр Энберт высказался о выступлениях Майи Хромых в этом сезоне.

Хромых стала пятой на этапе Гран-при России в Самаре. Ранее на этапе в Красноярске она также заняла пятое место. 

В прошлом сезоне фигуристка не выступала на соревнованиях из-за травмы. 

«До чемпионата России осталось немного времени, сложно представить, что за три недели можно сделать огромную работу.

Мне очень нравится катание Майи, но возвращение после перерыва – сложный этап. Майя плавно входит в сезон, показывает интересные программы.

Будет сложно кардинально что‑то изменить на чемпионате России», – сказал призер Олимпиады-2018.

Как же обидно за Майю Хромых: травмы настигли ее раньше, чем успех

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