Павел Дрозд: «Мы будем дураками, если скажем, что не расстраиваемся тому, что остались без медалей»

Теги танцы на льду чемпионат России Павел Дрозд Елизавета Шанаева ТАСС Фигурное катание

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд оценили выступление на чемпионате России.

Фигуристы заняли четвертое место в соревнованиях танцоров на льду. 

Дрозд: Мы будем дураками, если скажем, что не расстраиваемся тому, что остались без медалей. Мы еще изучим детальнее видео, чтобы не делать скоропалительных выводов. Мы много лет катаемся и можем сказать, что сделали сегодня свою работу хорошо.

Мы рады, как откатали произвольную программу, получили много эмоций. Чемпионат России – это центральный старт в сезоне, самый важный, здесь присутствуют нервы, хочется показать максимум. Считаем, что мы с Лизой сделали хорошую работу, останавливаться не будем. 

Шанаева: Прокат был достойным, что дает мотивацию двигаться дальше. Мы отталкиваемся от своих ощущений, бывает, эмоции захлестывают.

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12 комментариев
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Вы ребята когда прокат смотреть будете за одно и комментарии ТАТ послушайте пожалуйста.
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+31
Паша, если б твоя партнерша пыталась катить, а не пинать других фигуристок...может быть вы бы взяли медали не только на ЧР где было пусто
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-4
+14
Ответ tanya_1111
Вы ребята когда прокат смотреть будете за одно и комментарии ТАТ послушайте пожалуйста.
С языка сняли
+11
-1
+10
Если бы не пресловутая очередь, могли бы и пятыми быть.
+9
0
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И программа не понравилась, и ее исполнение. Как-то коряво.
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Весь пьедестал с жулинскими парами было бы слишком.
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Менял-менял Дрозд партнерш, да так никого лучше Лободы у него не было. А сейчас вообще мрак, а не партнерша
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спасибо, что хоть оценкам не возмущались
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Да, вот так бывает, Паша: "вывели из строя" одних из прямых конкурентов, но заветную медаль ЧР всё равно не завоевали!
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Красивая пара, в прошлом году думала, что выйдут в лидеры, а откатали очень плохо. Хореография - безобразие, ужас ,если у Жулина всвязи с ремонтом на них время не хватает, лучше уйти. Потенциал хороший, но 4 место сегодня ещё большая удача.
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Вся эта ситуация выглядит как бумеранг за историю с Морозов...
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Боюсь за трех партнерш, которые взошли на пьедестал.
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