Павел Дрозд: «Мы будем дураками, если скажем, что не расстраиваемся тому, что остались без медалей»

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд оценили выступление на чемпионате России.

Фигуристы заняли четвертое место в соревнованиях танцоров на льду.

: Мы будем дураками, если скажем, что не расстраиваемся тому, что остались без медалей. Мы еще изучим детальнее видео, чтобы не делать скоропалительных выводов. Мы много лет катаемся и можем сказать, что сделали сегодня свою работу хорошо.

Мы рады, как откатали произвольную программу, получили много эмоций. Чемпионат России – это центральный старт в сезоне, самый важный, здесь присутствуют нервы, хочется показать максимум. Считаем, что мы с сделали хорошую работу, останавливаться не будем.

: Прокат был достойным, что дает мотивацию двигаться дальше. Мы отталкиваемся от своих ощущений, бывает, эмоции захлестывают.