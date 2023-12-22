Тарасова о дуэте Шанаева – Дрозд: «Девочка на ногах не стоит, она просто шагает. Для них очень важно кататься, а они не очень катаются»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду чемпионат России Павел Дрозд Елизавета Шанаева Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила выступление танцевального дуэта Шанаева – Дрозд.

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд стали четвертыми на чемпионате России-2024 в Челябинске.

«Девочка на ногах не стоит, она просто шагает. А мальчик катается давно – то катается, то не катается. Помню, что его приводила мама.

Она очень легкая, в элементах и поддержках хорошо идет, твиззлы они сделали очень неплохо. Но поддержка эстетическую картину не создает. Несоответствие музыке и движениям.

Для них очень важно кататься, а они не очень катаются. Мальчик прямо рад, что не упал – ну и слава богу», – сказала заслуженный тренер СССР.

31 комментарий
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ТАТ второй день подряд базу выдаёт
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ТАТ истину глаголет!
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Как же радостно наконец-то слышать правду от комментатора! Спасибо ТАТ, не в бровь, а в глаз! Как всё четко и объективно оцениваете, Вы скрасили этот турнир!
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Особенно, когда Шанаева после божественной Хаврониной выехала, этот контраст её убил.
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Это даже непрофессионалам видно. Ещё и ее экстремальная худоба создаёт удручающее впечатление. Не смотрится пара!
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Катание как у средней одиночницы. Комбинезон и "утюжки" подчёркивают угловатость и неэстетичность. Поддержка эта просто какая то антиреклама.
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За этот коммент ТАТе можно всё простить... ( шутка ). И в бровь, и в глаз всюду точно попала.
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корявые и программа корявая...
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Хоть кто-то это сказал, спасибо, Татьяна Анатольевна!!!
Надеюсь, ХН потеснят ШД со временем со второго места, потому что пара откровенно слабовата для нашего второго номера.
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Месть за Аннабель 😀
Но, с другой стороны - абсолютная правда
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Наконец-то кто-то произнёс вслух то, что все видели давно. До медалей этой паре ещё много работы предстоит. Если захотят, конечно.
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Так и есть
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Браво!!!!!!
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Молодец Татьяна Анатольевна, прямо порадовала, от такого мэтра дорогого стоит – так эту пару на место поставить.
+11
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Гришин сначала робко попытался возразить, но бросил это дело.
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+10
Ответ Анаис_Анаис
Гришин сначала робко попытался возразить, но бросил это дело.
😄👍
Гришин, вообще, рядом с Тарасовой превращается обратно в старого доброго любимого Гришина! 😍 Комментаторы на чемпионате - просто наконец-то именины сердца, спасибо!!! Здоровья, здоровья, дорогая Татьяна Анатольевна! ❤️❤️❤️
+10
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+10
Согласна с ТАТ. И поддержка с музыкой точно не стыкуется. Да и без музыки тоже.
+4
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+4
Ответ Оле-Лукойе
Хоть кто-то это сказал, спасибо, Татьяна Анатольевна!!! Надеюсь, ХН потеснят ШД со временем со второго места, потому что пара откровенно слабовата для нашего второго номера.
Они уже их потеснили, ещё и Леонтьева с Горелкиным выше. Да и не было ШД вторым номером никогда. Или вы про Худайбердиеву с Базиным?
+4
0
+4
Ответ gold-for-zagitova
ТАТ истину глаголет!
Очень часто.
+3
0
+3
Ответ Кошка Матраскина
Это даже непрофессионалам видно. Ещё и ее экстремальная худоба создаёт удручающее впечатление. Не смотрится пара!
Странно, что никто не видит, что костюм Лизе нужен другой.
+2
0
+2
Не пойму, вот в 1979-1980-х годах, она вообще не комментировала ситуацию ( я прекрасно это помню), когда Чайковская перехватила у нее пальму первенства и просунула Линичук-Карпоносова в ОИ с их бездарным танцем и спокатычом. Уж сейчас-то последнему дурачку понятно, что ОИ должны были быть Моисеева и Миненков. В рот воды набрала. А сейчас заливается соловьем по любому поводу вперемешку с декламацией методичек.
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Ответ MARG-la
Тарасова только увидела, что Шанаева не катается? А Леонтьева разве намного лучше едет?
" Но поддержка эстетическую картину не создает"-про Шанаеву. Некрасивые корявые позы партнерши.Про Леонтьеву с точностью наоборот,красивая партнерша на льду, эстетична в поддержках.
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ТАТ ! У вашем возрасте несолидно работать по методичке!
Пара, которая " не катает", так нас четвертом месте нас ЧР!
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Ответ Добрый Андрей
Они уже их потеснили, ещё и Леонтьева с Горелкиным выше. Да и не было ШД вторым номером никогда. Или вы про Худайбердиеву с Базиным?
Это скорее про прошлый ЧР, где в отсутствии СБ, Лиза с Егором стали первыми, а Шанаева Дрозд вторыми
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Ответ Дудабот Уно
Особенно, когда Шанаева после божественной Хаврониной выехала, этот контраст её убил.
Да, не долго Лиза радовалась.
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Ответ Виктория Обер
Не пойму, она, почему-то, то своим языком говорит, то, методичку декламирует. Почему? Как это понять?
Она очень хитрая.И говорить умеет как никто другой
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Ответ Железная Леди
ТАТ забывается. она не на скамеечке с подружками.и не на трибуне с фанатами футбола Надо следить за языком. А ФФКР надо вспомнить про этику. " Твизл похож на какого-то больного рахита" . Шедевр ТАТ . , но к сожалению не по-русски. " больной рахитом" . ТАТ забыла о своем возрасте .
Возможно,вы правы о резкости.Но партнерша не вызывает чувства,чтобы ей любоваться на льду.При этом постоянно в призах,выше многих более интересных.Блат Жулина,такой блат. А если любишь в медалях всегда быть ,то будь готова и негатив выслушать.
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