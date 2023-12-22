Тарасова о дуэте Шанаева – Дрозд: «Девочка на ногах не стоит, она просто шагает. Для них очень важно кататься, а они не очень катаются»
Татьяна Тарасова оценила выступление танцевального дуэта Шанаева – Дрозд.
Елизавета Шанаева и Павел Дрозд стали четвертыми на чемпионате России-2024 в Челябинске.
«Девочка на ногах не стоит, она просто шагает. А мальчик катается давно – то катается, то не катается. Помню, что его приводила мама.
Она очень легкая, в элементах и поддержках хорошо идет, твиззлы они сделали очень неплохо. Но поддержка эстетическую картину не создает. Несоответствие музыке и движениям.
Для них очень важно кататься, а они не очень катаются. Мальчик прямо рад, что не упал – ну и слава богу», – сказала заслуженный тренер СССР.
Надеюсь, ХН потеснят ШД со временем со второго места, потому что пара откровенно слабовата для нашего второго номера.
Но, с другой стороны - абсолютная правда
Гришин, вообще, рядом с Тарасовой превращается обратно в старого доброго любимого Гришина! 😍 Комментаторы на чемпионате - просто наконец-то именины сердца, спасибо!!! Здоровья, здоровья, дорогая Татьяна Анатольевна! ❤️❤️❤️
Пара, которая " не катает", так нас четвертом месте нас ЧР!