Тарасова о дуэте Шанаева – Дрозд: «Девочка на ногах не стоит, она просто шагает. Для них очень важно кататься, а они не очень катаются»

Татьяна Тарасова оценила выступление танцевального дуэта Шанаева – Дрозд.

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд стали четвертыми на чемпионате России-2024 в Челябинске.

«Девочка на ногах не стоит, она просто шагает. А мальчик катается давно – то катается, то не катается. Помню, что его приводила мама.

Она очень легкая, в элементах и поддержках хорошо идет, твиззлы они сделали очень неплохо. Но поддержка эстетическую картину не создает. Несоответствие музыке и движениям.

Для них очень важно кататься, а они не очень катаются. Мальчик прямо рад, что не упал – ну и слава богу», – сказала заслуженный тренер СССР.