Татьяна Навка: «Если спортсмена не вынуждают делать что-то против своей Родины – что в нейтральном статусе плохого? Я ничего не вижу»

Теги Татьяна Навка Олимпийская сборная России Париж-2024 Фигурное катание

Татьяна Навка поддержала участие россиян в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Мне очень жаль, что все меньше становится тех, кто ратует за выступление в нейтральном статусе. Российский спортсмен, который будет стоять на пьедестале во время Олимпиады, – это и есть флаг и гимн нашей Родины.

Каждый зритель – не только в нашей стране, но и вообще в мире – будет знать, что этот спортсмен из России. Наши граждане будут плакать от счастья, что этот спортсмен, несмотря на все сложности, получил возможность показать, что наша страна впереди планеты всей.

Если спортсмена не вынуждают высказываться или делать что-то против своей Родины, что в этом (нейтральном статусе) плохого? Я ничего плохого не вижу.

Мы уже ездили на Олимпийские игры без флага и гимна. Что от этого изменилось? Счастливые спортсмены, которые кладут на это всю жизнь, отдают этому здоровье.

Неизвестно, что у них будет через два года, когда шанс есть только сейчас. Лишать этой возможности человека, шедшего к ней с рождения, – это я считаю кощунством и предательством по отношению к российскому спорту», – сказала олимпийская чемпионка в шоу «На два слова». 

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24 комментария
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Песков: Я не в курсе о заявлениях моей супруги
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Ответ Aleksey Yashin
Песков: Я не в курсе о заявлениях моей супруги
"Навка? Мы с ней развелись две недели назад. Да и наш брак был чисто номинальным (по аналогии номинально-формальным воинским званием Исинбаевой)", - отреагировал Песков на сенсационные слова Татьяны Навки
+18
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+16
Главное от мужа ББПЕ за такие высказывания не получить) А так, впервые лет за 5 читаю адекватную Навку
+18
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Ответ Lennuci
"Наши граждане будут плакать от счастья". А спортсмены от того, что кучу денег потратили, чтобы туда поехать, но с медали (если она будет) в карман ничего потом не положишь. Ибо все плюшки до и после запрещены условиями МОК.
А они разве ради плюшек туда едут, а не за мечтой всей своей жизни? )))
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Российский спортсмен, который будет стоять на пьедестале во время Олимпиады, – это и есть флаг и гимн нашей Родины. Наши граждане будут плакать от счастья
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Подписание всяких невнятных бумажек выступление без флага и гимна и есть поступок против родины
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Ого, неужели голос здравого смысла среди нашего спортивного бомонда? Вот прям неожиданно.
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Ответ Владимир Зюгаев
"Навка? Мы с ней развелись две недели назад. Да и наш брак был чисто номинальным (по аналогии номинально-формальным воинским званием Исинбаевой)", - отреагировал Песков на сенсационные слова Татьяны Навки
"Такую Навку любой может купить в соседнем спорт-маге" добавил пресс-секретарь
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Неужели Татьяна не в курсе, что российские спортсмены должны будут подписать специальные бумаги?! А также будет действовать множество других серьёзных ограничений для них.
Условия для участия наших спортсменов на ОИ-2024 совсем не такие, как на ОИ-2021!
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Ответ Sedlacek
Вы правда думаете, что другие болельщики, видя спортсмена под нейтральным флагом, даже примерно не догадываются из какой он страны?)
Представил, как спортсмены СССР едут на ОИ без флага и гимна. Фантазии не хватило такое представить ☹️
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Мои слова не так перевели на новояз (навка после опровержения)
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Да ну на и вообще мы вчера развелись.
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"Наши граждане будут плакать от счастья".
А спортсмены от того, что кучу денег потратили, чтобы туда поехать, но с медали (если она будет) в карман ничего потом не положишь. Ибо все плюшки до и после запрещены условиями МОК.
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Усы Пескова?
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фу от навки нак нафкой воняет что,уши сводит. Стыдобище а не прес- сектретарь у нас, Жена подваниваниет,муж целовальник у пугалкиной .
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не верю, что ей дома не объяснили, что в этом плохого. А вообще хотя бы граждане других стран выступают не в нейтральном статусе. Наверное, они видят в этом что-то, в отличие от Навки, которой плевать от кого и куда, лишь бы тёпленько
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Родина, граждане.. нахваталась
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Ответ Владимир Зюгаев
"Навка? Мы с ней развелись две недели назад. Да и наш брак был чисто номинальным (по аналогии номинально-формальным воинским званием Исинбаевой)", - отреагировал Песков на сенсационные слова Татьяны Навки
нестареющая классика
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Ответ Роман Гущин
К величайшему сожалению, это иллюзия, что нейтральный спортсмен - флаг и гимн нашей Родины. Только мы его идентифицируем как своего, для болельщиков из других стран он никто.
Вы правда думаете, что другие болельщики, видя спортсмена под нейтральным флагом, даже примерно не догадываются из какой он страны?)
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Ответ Федя Букин
Представил, как спортсмены СССР едут на ОИ без флага и гимна. Фантазии не хватило такое представить ☹️
Причём здесь это. Я говорю лишь про то, понимают ли болельщики из других стран, спортсмен из какой страны перед ними, если он имеет нейтральные знаки отличия. Естественно понимают. Вариантов вроде как не много
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Мы уже ездили на Олимпийские игры без флага и гимна. Что от этого изменилось? --- Тех, кто не понимает разницы, уже много раз называли идиотами.
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