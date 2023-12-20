Тихонов о нейтральном статусе: «Есть у тебя есть желание – меняй гражданство и езжай за свой счет. Государство ведь тратит на нас огромные деньги»

Александр Тихонов поддержал Ирину Винер, которая выступила против участия в Олимпиаде.

«Я абсолютно согласен со словами Ирины Александровны. И уже давно говорю об этом.

Не давит ли она своим авторитетом на других? Без авторитета у нас футбол, который находится в глубокой заднице. Им не комплекс надо строить в Сочи, а нужно отправить тренироваться куда-нибудь в резервации.

А без авторитета и без дисциплины тренировочного процесса, как у Винер, как у Татьяны Николаевны Покровской, как у Елены Валерьевны Вяльбе, как у Тамары Николаевны Москвиной, как у Татьяны Анатольевны Тарасовой, как у Елены Анатольевны Чайковской, откуда возьмутся высокие результаты? Потому что есть дисциплина и есть авторитет тренера.

Ирина Винер во всем права. Ведь если и поедут на Олимпиаду наши спортсмены, если квалифицируются, то только 30-40 человек, не больше. Правильно? Так о чем мы тогда говорим?

Есть у тебя есть желание – меняй гражданство и езжай за свой счет. Государство ведь тратит на нас огромные деньги», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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