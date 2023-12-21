Евгений Семененко: «Прокатом короткой я доволен. Титул чемпиона вроде бы не давит, чувствую себя хорошо»

Евгений Семененко заявил, что доволен прокатом короткой на чемпионате России.

Фигурист получил за короткую программу 101,19 балла и занимает второе место.

«Прокатом короткой я доволен. Получилось лучше, чем на этапах Гран-при России. Настроение тоже хорошее. Титул чемпиона вроде бы не давит, чувствую себя хорошо.

Мы с моим тренерским штабом плодотворно готовились. Я доверяю своим тренерам, они знают, как подготовить спортсмена, как настроить его на прокат. Поэтому рад, что удалось хорошо откатать короткую, думаю, что тренеры тоже довольны.

У каждого спортсмена может быть неудачный прокат, не стоит списывать никого со счетов. В Петербурге сильные спортсмены, но и в Москве слабых нет.

Если честно, не заметил, что лед был урезан, обычная наша площадка как в «Юбилейном», – сказал .