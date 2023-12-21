Евгений Семененко: «Прокатом короткой я доволен. Титул чемпиона вроде бы не давит, чувствую себя хорошо»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Евгений Семененко Фигурное катание

Евгений Семененко заявил, что доволен прокатом короткой на чемпионате России.

Фигурист получил за короткую программу 101,19 балла и занимает второе место.

«Прокатом короткой я доволен. Получилось лучше, чем на этапах Гран-при России. Настроение тоже хорошее. Титул чемпиона вроде бы не давит, чувствую себя хорошо.

Мы с моим тренерским штабом плодотворно готовились. Я доверяю своим тренерам, они знают, как подготовить спортсмена, как настроить его на прокат. Поэтому рад, что удалось хорошо откатать короткую, думаю, что тренеры тоже довольны.

У каждого спортсмена может быть неудачный прокат, не стоит списывать никого со счетов. В Петербурге сильные спортсмены, но и в Москве слабых нет.

Если честно, не заметил, что лед был урезан, обычная наша площадка как в «Юбилейном», – сказал Семененко.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женя-ты артистично откатал,беру свои слова назад.Ты Мастер.Прыжки бы чуть идеальней.Но катал с душой и выразительно.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий