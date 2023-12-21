Владислав Дикиджи: «Рассчитывал, что Семененко меня обойдет, держал за него кулачки. Не люблю катать последним»

Владислав Дикиджи надеялся, что Евгений Семененко обойдет его в короткой программе.

занял в короткой программе на ЧР первое место со 102,70 баллами, Семененко – второе (101,19).

«Для меня это рекорд в короткой программе, впервые набираю за 100 баллов. Но я не очень люблю катать последним, и на моем лице была паника, когда я сидел там и видел оценки.

Я рассчитывал, что меня обойдет, надеялся даже, что будет так же, как в Казани. Поэтому держал за него кулачки. Мне правда тяжело кататься в конце. Печально, что отменили жеребьевку перед произвольной.

Подготовка была усерднее, чем перед этапами Гран-при, больше сил ушло на ОФП. Классный лед в Челябинске, достаточно комфортно выступать.

Я лед определяю обычно по сальхову, он у меня с дуги прыгается. И если прыгается сальхов, то, значит, лед хороший, а тут вроде бы прыгается», – сказал фигурист после проката.