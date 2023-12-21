Владислав Дикиджи: «Рассчитывал, что Семененко меня обойдет, держал за него кулачки. Не люблю катать последним»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Евгений Семененко Владислав Дикиджи Фигурное катание

Владислав Дикиджи надеялся, что Евгений Семененко обойдет его в короткой программе.

Дикиджи занял в короткой программе на ЧР первое место со 102,70 баллами, Семененко – второе (101,19). 

«Для меня это рекорд в короткой программе, впервые набираю за 100 баллов. Но я не очень люблю катать последним, и на моем лице была паника, когда я сидел там и видел оценки.

Я рассчитывал, что Евгений меня обойдет, надеялся даже, что будет так же, как в Казани. Поэтому держал за него кулачки. Мне правда тяжело кататься в конце. Печально, что отменили жеребьевку перед произвольной.

Подготовка была усерднее, чем перед этапами Гран-при, больше сил ушло на ОФП. Классный лед в Челябинске, достаточно комфортно выступать.

Я лед определяю обычно по сальхову, он у меня с дуги прыгается. И если прыгается сальхов, то, значит, лед хороший, а тут вроде бы прыгается», – сказал фигурист после проката.

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2 комментария
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ну что за милота) реакция Влада в кике действительно была забавной) и да, тоже было ощущение, что Женя чуть обойдет в силу более высоких компонетнов, но техбригада сегодня была очень зрячей)
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главное, чтобы по итогу ЧР не обошел...
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