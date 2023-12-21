Наталья Бестемьянова: «Не удивлена лидерством Степановой и Букина, они главные фавориты. Здесь они соревнуются сами с собой»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Наталья Бестемьянова Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Бестемьянова заявила, что Степанова и Букин на ЧР «соревнуются сами с собой».

Степанова и Букин лидируют после ритм-танца с 86,90 баллами.

Вторыми идут Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (83,29), третьими – Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (77,45).

«Замечательная тройка, это просто чудо. Я совершенно не удивлена лидерством Степановой и Букина, они наши лидеры, главные фавориты турнира, здесь они соревнуются сами с собой, как и все большие спортсмены.

Не знаю, останется ли тройка лидеров такой же, в произвольном танце все может поменяться. Будет очень интересно, дай бог всем откатать чисто», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова

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