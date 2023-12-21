Шанаева о баллах за ритм-танец: «Мы набирали, конечно, побольше. Что делать, будем смотреть, разбираться»

Шанаева и Дрозд прокомментировали свое выступление с ритм-танцем на чемпионате России.

Танцевальный дуэт получил за прокат 76,79 балла.

«Довольны ли? Мы вторые из двух с учетом того, что мы катались вторые, нужно посмотреть в итоге, как будет в конце дня.

Посмотрим, нужно смотреть распечатки. Мы набирали, конечно, побольше. Что делать, будем смотреть, разбираться. Ехалось хорошо для ритмического танца. Зрители есть», – сказала .

«По ощущениям – старт важный, немного волнительно было, но, мне кажется, мы очень достойно откатали. Поддержка чувствовалась», – отметил .

«Во сколько пришлось встать на утреннюю тренировку? Спала четыре часа – ради того, чтобы быть на утренней тренировке с макияжем, с прической. Потом пришла в номер, все это смыла и по новой начала краситься.

Присутствовал адреналин, поэтому не почувствовала, что мало спала. Встала в четыре утра.

Мы чувствуем, что есть задел, куда расти, куда стремиться. Что мы услышали от тренеров – на первый взгляд это было хорошо, они чувствовали нашу программу, мы чувствовали поддержку в время танца.

Сохраним это в произвольном танце, постараемся перенести. Очень интересный показательный номер поставили, надеемся, что на показательный отберемся. Очень нестандартный для нас», – добавила фигуристка.