Шанаева о баллах за ритм-танец: «Мы набирали, конечно, побольше. Что делать, будем смотреть, разбираться»

Теги сборная России танцы на льду Павел Дрозд Елизавета Шанаева Фигурное катание

Шанаева и Дрозд прокомментировали свое выступление с ритм-танцем на чемпионате России.

Танцевальный дуэт получил за прокат 76,79 балла. 

«Довольны ли? Мы вторые из двух с учетом того, что мы катались вторые, нужно посмотреть в итоге, как будет в конце дня.

Посмотрим, нужно смотреть распечатки. Мы набирали, конечно, побольше. Что делать, будем смотреть, разбираться. Ехалось хорошо для ритмического танца. Зрители есть», – сказала Елизавета Шанаева

«По ощущениям – старт важный, немного волнительно было, но, мне кажется, мы очень достойно откатали. Поддержка чувствовалась», – отметил Павел Дрозд.

«Во сколько пришлось встать на утреннюю тренировку? Спала четыре часа – ради того, чтобы быть на утренней тренировке с макияжем, с прической. Потом пришла в номер, все это смыла и по новой начала краситься.

Присутствовал адреналин, поэтому не почувствовала, что мало спала. Встала в четыре утра.

Мы чувствуем, что есть задел, куда расти, куда стремиться. Что мы услышали от тренеров – на первый взгляд это было хорошо, они чувствовали нашу программу, мы чувствовали поддержку в время танца.

Сохраним это в произвольном танце, постараемся перенести. Очень интересный показательный номер поставили, надеемся, что на показательный отберемся. Очень нестандартный для нас», – добавила фигуристка.

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5 комментариев
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Что она там в распечатке собирается смотреть ,мне кажется лучше посмотреть себя и остальных на повторе и все будет и так понятно..при всем уважении к фанатам этой паре , но они реально ползли и шагали по льду ,причём мне кажется они должны быть ниже
+22
-1
+21
То, что вы набирали побольше - еще не означает, что вы на эти оценки реально катали. И так Жулина сегодня не обидели.
+16
0
+16
Давно пора снять розовые очки и посмотреть непредвзято на свои прокаты.
+3
0
+3
Лиза такой худой никогда еще не была. Павел не такой мелкий, чтоб так худеть из-за партнера. Надеюсь, там не проблемы со здоровьем. Прокат был еле-еле, никакого драйва.
+2
0
+2
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