Иосиф Пригожин о Трусовой: «Надо чем-то себя занимать, поэтому если фигуристки поют, то это прекрасно»

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о певческом таланте Александра Трусовой.

Сегодня серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова выпустила трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

«Спорт – ограниченная штука, не все могут перейти в тренерский состав.

Надо чем-то себя занимать, поэтому если фигуристки поют, то это прекрасно», – сказал Пригожин.