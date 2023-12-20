Иосиф Пригожин о Трусовой: «Надо чем-то себя занимать, поэтому если фигуристки поют, то это прекрасно»
Продюсер Иосиф Пригожин высказался о певческом таланте Александра Трусовой.
Сегодня серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова выпустила трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.
«Спорт – ограниченная штука, не все могут перейти в тренерский состав.
Надо чем-то себя занимать, поэтому если фигуристки поют, то это прекрасно», – сказал Пригожин.
Особенно если связалась с Карабасовной.