Иосиф Пригожин о Трусовой: «Надо чем-то себя занимать, поэтому если фигуристки поют, то это прекрасно»

Теги сборная России светская хроника женское катание Александра Трусова Р-Спорт Фигурное катание

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о певческом таланте Александра Трусовой.

Сегодня серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова выпустила трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

«Спорт – ограниченная штука, не все могут перейти в тренерский состав.

Надо чем-то себя занимать, поэтому если фигуристки поют, то это прекрасно», – сказал Пригожин.

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14 комментариев
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«Надо чем-то себя занимать, поэтому если фигуристки поют --- Да, не на коньках же им кататься.
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Учёбой пусть сначала себя займут.
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Конечно, хорошо, что поют, а не плачут. Значит, все нормально у них. Главное, чтобы катались так же здорово, как сейчас!
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ЧР в разгаре, а спортс всё о Трусовой. Нездоровая тенденция уже какая-то. Раскручивать "новых звёздочек" не торопитесь, али не получается?
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Ответ Viks
«Надо чем-то себя занимать, поэтому если фигуристки поют --- Да, не на коньках же им кататься.
Катается .Сегодня каталась в Кемерову в шоу и проводила мастер класс для детей .Злутц -3 тулуп пару раз прыгнула .Саша все успевает .
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Путину- то когда уже дозвонитесь, или хотя- бы Навкиному усатому?
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Вообще то в таком возрасте в первую очередь нужно занимать себя полноценной учебой , а потом уже « чем то « другим .
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Ответ Иван Иванов
О, Пригожин. Я думал его упаковали в августе... или это не тот?
Нет. Это Шрек.
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Ответ Arraches
Вообще то в таком возрасте в первую очередь нужно занимать себя полноценной учебой , а потом уже « чем то « другим .
Время упущено. Но самое печальное - у Трусовой даже нет осознания того, что вступать во взрослую жизнь с уровнем пятиклассницы просто опасно.
Особенно если связалась с Карабасовной.
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