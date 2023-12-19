Анастасия Волочкова: «Трусова – чудо чудесное. Любой музыкальный порыв человека из любой сферы всегда должен приветствоваться»
Анастасия Волочкова похвалила Александру Трусову за музыкальное творчество.
Сегодня серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова выпустила трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.
«Прекрасно отношусь к Трусовой. Она замечательный человек и интересная личность. Она чудо чудесное. Я за любое творчество.
Любой музыкальный порыв человека из любой сферы всегда должен приветствоваться», – сказала балерина Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова: «Мне очень нравятся образы Загитовой. А людей без вкуса не спрашивают, не нравится – не смотрите!»
1) Красота красивая.
2) Сказочная сказка.
3) Чудо чудесное.
Даже список людей, которым задают одинаково глупые вопросы про них ((