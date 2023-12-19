Анастасия Волочкова: «Трусова – чудо чудесное. Любой музыкальный порыв человека из любой сферы всегда должен приветствоваться»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова музыка Анастасия Волочкова Фигурное катание

Анастасия Волочкова похвалила Александру Трусову за музыкальное творчество.

Сегодня серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова выпустила трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

«Прекрасно отношусь к Трусовой. Она замечательный человек и интересная личность. Она чудо чудесное. Я за любое творчество.

Любой музыкальный порыв человека из любой сферы всегда должен приветствоваться», – сказала балерина Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова: «Мне очень нравятся образы Загитовой. А людей без вкуса не спрашивают, не нравится – не смотрите!»

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15 комментариев
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Перлы от мира околофигурного катания:
1) Красота красивая.
2) Сказочная сказка.
3) Чудо чудесное.
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Ответ Carg0
Там всем проплатили что ли?
Киркорова ещё не было, но думаю не за горами. Пиар Рудковских беспощаден
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Волочкова, Джигурда, Губерниев, Рудковская, какой-то Юрец... У нашего Шурика просто восхитительная компания
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Там всем проплатили что ли?
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Спортс издевается?
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Была диво дивное, стала чудо чудное :)
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"Астанавитесь")) Ну перебор уже.
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Ответ Н.Ф.
Перлы от мира околофигурного катания: 1) Красота красивая. 2) Сказочная сказка. 3) Чудо чудесное.
Перлы от фигурного катания круче. Что то необъятное жирно катается, красиво шевеля ногами..
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Ответ RMandYNWA
Можно сколько угодно смеяться и не замечать двойных стандартов, но уже даже стыдно за то КАК некрасиво спортивные СМИ относятся к Загитовой и Трусовой. Даже список людей, которым задают одинаково глупые вопросы про них ((
Это так лично относится шеф редактор Спортс ру Павел Копачев .
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Какие эксперты высказались! Только авторитетные авторитеты! А Бузову будут спрашивать?
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Я не пойму, чем Сашок ещё и рудковским то насолила?
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Музыкальное изрыгание*
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Можно сколько угодно смеяться и не замечать двойных стандартов, но уже даже стыдно за то КАК некрасиво спортивные СМИ относятся к Загитовой и Трусовой.
Даже список людей, которым задают одинаково глупые вопросы про них ((
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Ответ Albana
Какие эксперты высказались! Только авторитетные авторитеты! А Бузову будут спрашивать?
Будут. Но после Водонаевой..
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