Анастасия Волочкова: «Трусова – чудо чудесное. Любой музыкальный порыв человека из любой сферы всегда должен приветствоваться»

Анастасия Волочкова похвалила Александру Трусову за музыкальное творчество.

Сегодня серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова выпустила трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

«Прекрасно отношусь к Трусовой. Она замечательный человек и интересная личность. Она чудо чудесное. Я за любое творчество.

Любой музыкальный порыв человека из любой сферы всегда должен приветствоваться», – сказала балерина Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова: «Мне очень нравятся образы Загитовой. А людей без вкуса не спрашивают, не нравится – не смотрите!»