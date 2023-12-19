Железняков о треке Трусовой: «Может, она выйдет на профессиональный уровень. Надо уметь разносторонне развиваться»

Железняков допустил, что Трусова выйдет на профессиональный уровень в музыке.

Сегодня серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова выпустила трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

«Это жизнь каждого человека. И каждому человеку решать, чем он хочет заниматься.

Я ничего страшного в этом не вижу. Может, она занимается вокалом, может, она действительно выйдет на профессиональный уровень. Почему нет?

Надо уметь разносторонне развиваться. И петь, и танцевать. И это хорошо, я ничего зазорного в этом не вижу», – сказал бывший хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.