Железняков о треке Трусовой: «Может, она выйдет на профессиональный уровень. Надо уметь разносторонне развиваться»
Железняков допустил, что Трусова выйдет на профессиональный уровень в музыке.
Сегодня серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова выпустила трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.
«Это жизнь каждого человека. И каждому человеку решать, чем он хочет заниматься.
Я ничего страшного в этом не вижу. Может, она занимается вокалом, может, она действительно выйдет на профессиональный уровень. Почему нет?
Надо уметь разносторонне развиваться. И петь, и танцевать. И это хорошо, я ничего зазорного в этом не вижу», – сказал бывший хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.
да какая разница, куда они там развиваются
все
их поезд ушел
не жди поездку а гагры