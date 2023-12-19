Железняков о треке Трусовой: «Может, она выйдет на профессиональный уровень. Надо уметь разносторонне развиваться»

Теги сборная России женское катание Алексей Железняков Александра Трусова музыка Фигурное катание

Железняков допустил, что Трусова выйдет на профессиональный уровень в музыке.

Сегодня серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова выпустила трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

«Это жизнь каждого человека. И каждому человеку решать, чем он хочет заниматься.

Я ничего страшного в этом не вижу. Может, она занимается вокалом, может, она действительно выйдет на профессиональный уровень. Почему нет?

Надо уметь разносторонне развиваться. И петь, и танцевать. И это хорошо, я ничего зазорного в этом не вижу», – сказал бывший хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.

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15 комментариев
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Да. В этой стране полно талантливых фигуристок и бездарных певичек. Трусова решила совместить в себе всё😁
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Итак, 12-я новость об оценке пения Трусовой
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Здорово его обидела Тутберидзе, видать. Или он в рехабе.
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Железа начал переобуваться в воздухе. Ещё чуть-чуть, и он скажет, что Косторная - это величайшая фигуристка всех времён и народов. Подождем.))
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Давненько спортс над нами так не издевался
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Как же хорошо, что его Тутберидзе выгнала.
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А это точно Железняков сказал? Удивительно слышать от него слова поддержки в адрес Саши.
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Ответ Красная стрела
Да. В этой стране полно талантливых фигуристок и бездарных певичек. Трусова решила совместить в себе всё😁
Огласите весь список, пожалуйста.
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Ответ LubaV
Как же хорошо, что его Тутберидзе выгнала.
Да уж, теперь у него нет нужды набрасывать на Сашу.
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прям благотворительный фонд какой-то..
да какая разница, куда они там развиваются
все
их поезд ушел
не жди поездку а гагры
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Поют-то все, но не все на этом деньги зарабатывают.
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Хорошо, что не все фигуристки решили всесторонне таким образом развиваться. А то бы неделями все ветки ФК были заняты мнением "экспертов" а ля Железняков...
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Ответ vm68
Огласите весь список, пожалуйста.
Зачем расписывать очевидные вещи? Про многочисленных фигуристок есть на спортивных сайтах. А про бездарных певичек, так зайдите в любой чарт. Огромная банда, возглавляемая бузовой 🤷🏿‍♂️
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Ответ LubaV
Как же хорошо, что его Тутберидзе выгнала.
Да, человек как-то сразу изменился, более адекватный стал.
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