Мозалев сменил музыку для короткой программы и будет выступать под кавер на трек The Prodigy («СЭ»)

Фигурист Андрей Мозалев сменил музыку для короткой программы перед ЧР.

Об этом сообщает «СЭ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Новое музыкальное сопровождение – инструментальный кавер на один из треков британской группы The Prodigy. Содержание программы останется прежним, но ее характер станет менее минорным и более подвижным.

Ранее Мозалев выступал под песню Apocalyptica – Romance. В этом сезоне фигурист занимал третье место на этапе Гран-при России в Уфе.

Чемпионат России в Челябинске пройдет с 21 по 24 декабря.