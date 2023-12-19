Мозалев сменил музыку для короткой программы и будет выступать под кавер на трек The Prodigy («СЭ»)

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Андрей Мозалев Фигурное катание

Фигурист Андрей Мозалев сменил музыку для короткой программы перед ЧР.

Об этом сообщает «СЭ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Новое музыкальное сопровождение – инструментальный кавер на один из треков британской группы The Prodigy. Содержание программы останется прежним, но ее характер станет менее минорным и более подвижным.

Ранее Мозалев выступал под песню Apocalyptica – Romance. В этом сезоне фигурист занимал третье место на этапе Гран-при России в Уфе.

Чемпионат России в Челябинске пройдет с 21 по 24 декабря.

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1 комментарий
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Which cover is it. One of my favourite bands. RIP Keith Flint. Probably not Smack my B***h up! 😂
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