Максим Траньков: «Я никогда не исключал возвращения Костомарова на лед. Не сомневался, что он способен на невозможное»

Теги Максим Траньков Роман Костомаров ледовые шоу Фигурное катание

Траньков заявил, что не сомневался в способности Костомарова вернуться на лед.

17 декабря олимпийский чемпион Роман Костомаров, который перенес в этом году несколько ампутаций, выступил на льду вместе с Оксаной Домниной и с Татьяной Навкой. Это произошло на шоу к юбилею Ильи Авербуха в Москве.

– Мы общались с Романом во время его восстановления, он никогда не исключал своего возвращения на лед. Я не сомневался, что он способен на невозможное, в том числе заново встать на коньки.

– Видели ли вы когда‑нибудь человека или спортсмена с настолько железной волей, характером?

– Возможно, видел, слышал. Но лично знаком только с одним таким человеком, – сказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

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