Мария Бутырская: «Костомаров – пример в разных моментах. И в том, что сначала не занялся лечением, а потом боролся, делая просто невозможное»

Теги Роман Костомаров Мария Бутырская Фигурное катание

Мария Бутырская оценила возвращение Романа Костомарова на лед.

Костомаров выступил на юбилейном шоу Ильи Авербуха.

«Роман для нас сейчас пример в разных моментах. И в том, что сначала что-то недосмотрел, пропустил и не занялся лечением, а потом боролся, делая просто невозможное.

Это пример для людей, которые иногда бросают что-то, говоря: «Я не могу, у меня не получится». Надо почаще пересматривать его пример.

Я очень рада, что все закончилось хорошо. И, конечно, спасибо Роману, что он остался жив, и дает нам какой-то правильный пример. Как надо бороться за жизнь и любить ее», – рассказала чемпионка мира.

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