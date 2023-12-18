Мария Бутырская: «Костомаров – пример в разных моментах. И в том, что сначала не занялся лечением, а потом боролся, делая просто невозможное»

Мария Бутырская оценила возвращение Романа Костомарова на лед.

выступил на юбилейном шоу Ильи Авербуха.

«Роман для нас сейчас пример в разных моментах. И в том, что сначала что-то недосмотрел, пропустил и не занялся лечением, а потом боролся, делая просто невозможное.

Это пример для людей, которые иногда бросают что-то, говоря: «Я не могу, у меня не получится». Надо почаще пересматривать его пример.

Я очень рада, что все закончилось хорошо. И, конечно, спасибо Роману, что он остался жив, и дает нам какой-то правильный пример. Как надо бороться за жизнь и любить ее», – рассказала чемпионка мира.