Мария Бутырская: «Костомаров – пример в разных моментах. И в том, что сначала не занялся лечением, а потом боролся, делая просто невозможное»
Мария Бутырская оценила возвращение Романа Костомарова на лед.
Костомаров выступил на юбилейном шоу Ильи Авербуха.
«Роман для нас сейчас пример в разных моментах. И в том, что сначала что-то недосмотрел, пропустил и не занялся лечением, а потом боролся, делая просто невозможное.
Это пример для людей, которые иногда бросают что-то, говоря: «Я не могу, у меня не получится». Надо почаще пересматривать его пример.
Я очень рада, что все закончилось хорошо. И, конечно, спасибо Роману, что он остался жив, и дает нам какой-то правильный пример. Как надо бороться за жизнь и любить ее», – рассказала чемпионка мира.