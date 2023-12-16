Медали чемпионата России-2024 изготовлены в стиле златоустовской гравюры на стали
Стало известно, как выглядят медали чемпионата России по фигурному катанию-2024.
Турнир пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря.
Медали изготовлены в традиционном стиле златоустовской гравюры на стали в мастерских декоративно-прикладного искусства «ЛиК» города Златоуст.
«Середина у медали – вращающаяся. С одной стороны – год, с другой – символика чемпионата. Медаль на третье место делалась из меди. На второе и первое – из латуни, покрытой золотом и никелем.
Автор – Мария Чебуркова, член Союза художников и специалист ЛиКа», – сказал руководитель мастерских Андрей Лохтачев.
Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2024 в Челябинске