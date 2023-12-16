Медали чемпионата России-2024 изготовлены в стиле златоустовской гравюры на стали

Теги сборная России чемпионат России фото Фигурное катание

Стало известно, как выглядят медали чемпионата России по фигурному катанию-2024.

Турнир пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря.

Медали изготовлены в традиционном стиле златоустовской гравюры на стали в мастерских декоративно-прикладного искусства «ЛиК» города Златоуст.

«Середина у медали – вращающаяся. С одной стороны – год, с другой – символика чемпионата. Медаль на третье место делалась из меди. На второе и первое – из латуни, покрытой золотом и никелем.

Автор – Мария Чебуркова, член Союза художников и специалист ЛиКа», – сказал руководитель мастерских Андрей Лохтачев.

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2024 в Челябинске

25 комментариев
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Какая серебряная медаль красивая
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красиво ,да серебряная медаль просто вау
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Да, теперь серебро выиграть даже приятнее 😅
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Златоуст - город мастеров! Молодцы дизайнеры: разработали красивые медали и подчеркнули особенность региона.
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очень красиво
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Очень красивые медали
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Красивые👍
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красота.
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Серебряная получилась топ!))
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Красивый дизайн медалей!
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Очень красивые
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Очень красиво. Только золото с бронзой теперь не отличить из-за обилия декоративных элементов и серебро лучше сочетается с синим
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Автору браво! Очень красиво, просто искусство.
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Что-что, а медали красивые у нас делать умеют.
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Ответ Н.Евдокимова
А на всех медалях изображена девушка? Как-то странно такая медаль будет смотреться на парнях.
Девушка на парне это нормально 😎
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А на всех медалях изображена девушка? Как-то странно такая медаль будет смотреться на парнях.
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Очень красиво!
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Ответ ретроградный меркурий
Очень красиво. Только золото с бронзой теперь не отличить из-за обилия декоративных элементов и серебро лучше сочетается с синим
Как не отличить? По оттенку очень даже отличаются.
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Ответ Железная Леди
В нашем государстве серебра полно. почему нержавейка?
Серебро и золото оно как бы денег стоит, под ногами не валяется, лучше деньгами призовые заплатить чем камнями.
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Ответ Алексей Токарев
Серебро и золото оно как бы денег стоит, под ногами не валяется, лучше деньгами призовые заплатить чем камнями.
не думаю, что вы правы. Серебро и золото стоит и цены растут. только золотые медали давно не золотые, даже на ОИ..
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