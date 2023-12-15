Галлямов о записи трека: «Это не так просто. Многие, наверное, думают, что рэп – это просто взял стишок, под музычку зачитал»

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов высказался о сложности рэпа.

Ранее сообщалось, что фигурист планирует записать трек в жанре хип-хоп.

«Это не так просто – взять, записать песню. И многие, наверное, думают: рэп – это просто взял стишок, под музычку зачитал.

Нужны определенные эмоции, определенное настроение, чтобы поймать те ноты, чтобы это действительно звучало», – сказал Галлямов.