Галлямов о записи трека: «Это не так просто. Многие, наверное, думают, что рэп – это просто взял стишок, под музычку зачитал»

Теги сборная России пары Александр Галлямов музыка Фигурное катание

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов высказался о сложности рэпа.

Ранее сообщалось, что фигурист планирует записать трек в жанре хип-хоп.

«Это не так просто – взять, записать песню. И многие, наверное, думают: рэп – это просто взял стишок, под музычку зачитал.

Нужны определенные эмоции, определенное настроение, чтобы поймать те ноты, чтобы это действительно звучало», – сказал Галлямов.

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4 комментария
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Да никто ничего не думает,только накануне ЧР это очень нелепо выглядит.
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Автотюн в помощь😎
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судя по современным творениям (не только в рэпе), вообще ни на чем не заморачиваются
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У Саши рука перебинтована((((
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