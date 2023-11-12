Галлямов о будущем треке: «Это будет совместный трек с популярным артистом, битмейкером может стать статусный человек в мире хип‑хопа»

Чемпион мира в парах Александр Галлямов запишет трек с популярным артистом.

— Трек действительно будет в жанре хип‑хоп, потому что этот жанр наиболее близок мне. Общались с двумя известными лейблами. Могу сказать, что это будет совместный трек с популярным артистом, битмейкером может стать статусный человек в мире хип‑хопа.

— Есть уже текст трека?

— Пока только наброски, нужно попробовать начитать под бит. Я пробовал под тайп бит, но мне не очень нравилось. Нужно пробовать с профессионалами в студии.

— Каких рэперов любишь?

— Послушал новый альбом Obladaet — Players Club 2. Знаю, что он может лучше. В этот альбом вошло много синглов, которые он выпускал перед альбомом, но все равно альбом получился достаточно крепким. Также недавно послушал альбом Криспи — Deep Inside. Он мне больше понравился, чем альбом Pussykiller’а DirtyAngel. В Dirty Angel я не понял сведение, его абсолютно не было слышно. Я бывал на его концертах, поэтому обидно за этот альбом.

В этом году я бы отметил альбом Pharaoh’а Phrequency, очень интересные микстейпы, особенно с Loc‑Dog’ом. Loc‑Dog записал альбом на биты Pharaoh’а. В моем возрасте это не очень слушают, но всё равно мне было интересно. Pharaoh и Loc‑Dog пытаются совмещать свои поколения, и получается действительно классно, — сказал .