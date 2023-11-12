Галлямов о будущем треке: «Это будет совместный трек с популярным артистом, битмейкером может стать статусный человек в мире хип‑хопа»

Теги сборная России пары Матч ТВ Александр Галлямов Фигурное катание

Чемпион мира в парах Александр Галлямов запишет трек с популярным артистом.

— Трек действительно будет в жанре хип‑хоп, потому что этот жанр наиболее близок мне. Общались с двумя известными лейблами. Могу сказать, что это будет совместный трек с популярным артистом, битмейкером может стать статусный человек в мире хип‑хопа.

— Есть уже текст трека?

— Пока только наброски, нужно попробовать начитать под бит. Я пробовал под тайп бит, но мне не очень нравилось. Нужно пробовать с профессионалами в студии.

— Каких рэперов любишь?

— Послушал новый альбом Obladaet — Players Club 2. Знаю, что он может лучше. В этот альбом вошло много синглов, которые он выпускал перед альбомом, но все равно альбом получился достаточно крепким. Также недавно послушал альбом Криспи — Deep Inside. Он мне больше понравился, чем альбом Pussykiller’а DirtyAngel. В Dirty Angel я не понял сведение, его абсолютно не было слышно. Я бывал на его концертах, поэтому обидно за этот альбом.

В этом году я бы отметил альбом Pharaoh’а Phrequency, очень интересные микстейпы, особенно с Loc‑Dog’ом. Loc‑Dog записал альбом на биты Pharaoh’а. В моем возрасте это не очень слушают, но всё равно мне было интересно. Pharaoh и Loc‑Dog пытаются совмещать свои поколения, и получается действительно классно, — сказал Галлямов.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
spboksana
Проявления Галлямова (действующего спортсмена на минуточку) никого не удивляют? или это другое?)))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алиска в Зазеркалье
Чёт Сашу не туда заносит. То футбол, то музыка. Слишком распыляет своё внимание
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Надеюсь, Паша Техник.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shveddka
Тьфу, а не музыка)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
мало того что отвлекается от фк, так еще и на хип-хоп..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий