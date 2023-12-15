Александр Жулин: «Я в ожидании международных стартов, уже не знаю в каком виде и где. Сама международная идея дает больше мотивации»

Александр Жулин заявил, что идея международных стартов дает больше мотивации.

На данный момент россияне не допускаются к турнирам под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

– Что больше всего удивило вас в этом году?

– Надеюсь, что запомнится чемпионат России.

– Чего ждете от 2024 года в фигурном катании?

– Я в ожидании международных стартов, уже не знаю в каком виде и где. Сама международная идея дает больше мотивации, – сказал заслуженный тренер России и чемпион мира 1993 года в танцах на льду Александр Жулин.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря.