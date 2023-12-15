Александр Жулин: «Я в ожидании международных стартов, уже не знаю в каком виде и где. Сама международная идея дает больше мотивации»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин чемпионат России Фигурное катание

Александр Жулин заявил, что идея международных стартов дает больше мотивации.

На данный момент россияне не допускаются к турнирам под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

– Что больше всего удивило вас в этом году?

– Надеюсь, что запомнится чемпионат России.

– Чего ждете от 2024 года в фигурном катании?

– Я в ожидании международных стартов, уже не знаю в каком виде и где. Сама международная идея дает больше мотивации, – сказал заслуженный тренер России и чемпион мира 1993 года в танцах на льду Александр Жулин.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря.

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2 комментария
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Там же трансгендеры одни, которые хотят стереть нас с лица Земли.
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