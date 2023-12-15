Илья Малинин: «Выиграть золото Финала Гран-при в Пекине спустя почти 25 лет после того, как это сделала моя мама в Санкт-Петербурге – невероятно»

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Илья Малинин опубликовал фото с мамой и золотыми медалями Финала Гран-при.

Татьяна Малинина выступала за сборную Узбекистана. В 1999 году она стала победительницей финала серии Гран-при.

«Выиграть золото в Пекине спустя почти 25 лет после того, как это сделала моя мама в Санкт-Петербурге – это невероятно.

Для меня большая честь следовать ее примеру и чувствовать себя настоящим преемником.

Менять спорт, отдавая дань уважения тяжелому труду моих родителей – это мечта, ставшая реальностью🥇🥇», – написал фигурист.

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14 комментариев
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Действительно, очень символично получилось.
P.S. Мама у Ильи - красавица!
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Настоящая династия!)
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Не знал что его мама спортсменка. Здорово так то!
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Красивые.
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Илья так на маму похож! Удачи Илье и его сестричке тоже.
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Как приятно читать такую новость. Настоящая Спортивная и очень символичная .
Мама отличный тренер и Илья талантливый ученик .
Поздравления .
Успехов и удачи на ЧМ Илье.Отличное продолжение династии в ФК. Илья феномен ФК.
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Молодцы! Очень достойно!
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Здорово. И мама молодец, и, конечно, Илья.
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Это очень символично! У хорошей мамы отличный сын!
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Ответ Виктория Обер
Не ради кого-то за руку схватить, а, просто, может, не там глянула, но, финал Гран-При 1999-2000 (так написано) состоялся в Лионе и имя Татьяны Малининой не нашла. Имеется, ввиду, какой-то другой Гран-При? А, нашла, финал называется, 1998-1999. Победительница среди женщин.
Нет, ФГП в те года проводился между ЧЕ и ЧМ. Поэтому ФГП сезона 1998-99 прошел в феврале 1999 года в Петербурге
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Ответ Виктория Обер
Не ради кого-то за руку схватить, а, просто, может, не там глянула, но, финал Гран-При 1999-2000 (так написано) состоялся в Лионе и имя Татьяны Малининой не нашла. Имеется, ввиду, какой-то другой Гран-При? А, нашла, финал называется, 1998-1999. Победительница среди женщин.
Все правда. Она победительница финала Гран-при 1999 согласно википедии.
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Ответ Виктория Обер
Не ради кого-то за руку схватить, а, просто, может, не там глянула, но, финал Гран-При 1999-2000 (так написано) состоялся в Лионе и имя Татьяны Малининой не нашла. Имеется, ввиду, какой-то другой Гран-При? А, нашла, финал называется, 1998-1999. Победительница среди женщин.
В 1998-1999
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