Илья Малинин: «Выиграть золото Финала Гран-при в Пекине спустя почти 25 лет после того, как это сделала моя мама в Санкт-Петербурге – невероятно»
Илья Малинин опубликовал фото с мамой и золотыми медалями Финала Гран-при.
Татьяна Малинина выступала за сборную Узбекистана. В 1999 году она стала победительницей финала серии Гран-при.
«Выиграть золото в Пекине спустя почти 25 лет после того, как это сделала моя мама в Санкт-Петербурге – это невероятно.
Для меня большая честь следовать ее примеру и чувствовать себя настоящим преемником.
Менять спорт, отдавая дань уважения тяжелому труду моих родителей – это мечта, ставшая реальностью🥇🥇», – написал фигурист.
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P.S. Мама у Ильи - красавица!
Мама отличный тренер и Илья талантливый ученик .
Поздравления .
Успехов и удачи на ЧМ Илье.Отличное продолжение династии в ФК. Илья феномен ФК.