Илья Малинин: «Выиграть золото Финала Гран-при в Пекине спустя почти 25 лет после того, как это сделала моя мама в Санкт-Петербурге – невероятно»

Илья Малинин опубликовал фото с мамой и золотыми медалями Финала Гран-при.

Татьяна Малинина выступала за сборную Узбекистана. В 1999 году она стала победительницей финала серии Гран-при.

«Выиграть золото в Пекине спустя почти 25 лет после того, как это сделала моя мама в Санкт-Петербурге – это невероятно.

Для меня большая честь следовать ее примеру и чувствовать себя настоящим преемником.

Менять спорт, отдавая дань уважения тяжелому труду моих родителей – это мечта, ставшая реальностью🥇🥇», – написал фигурист.

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