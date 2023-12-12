Нина Петрыкина пропустит чемпионат Европы из-за перелома ноги

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина пропустит чемпионат Европы, который пройдет в литовском Каунасе с 8 по 14 января.

«У Нины перелом ноги. На чемпионате Эстонии мы выступать не будем и на чемпионат Европы не поедем. Пока больше ничего сказать не могу. Все будет зависеть от того, как Нина будет восстанавливаться», – рассказала тренер спортсменки Светлана Варнавская.

Отмечается, что Петрыкина получила травму перед турниром Golden Spin в хорватском Загребе. На чемпионате Европы за Эстонию могут выступить Натали Лангербаур и Кристина Лисовская (Шкулета-Громова).

В этом сезоне Петрыкина занимала третье место на Гран-при США и четвертое на Гран-при Китая.