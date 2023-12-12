Александра Трусова поучаствует в хоккейном гала-матче в Москве 15 декабря

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова поучаствует в хоккейном гала-матче 15 декабря в Москве.

Мероприятие приурочено к открытию катка «Локо-Лед» на территории «РЖД Арены» в Москве.

Трусова вместе со своим отцом Вячеславом присоединится к команде легенд хоккея, которая сыграет со звездами клубов «Локомотив».

В матче запланировано два периода по 15 минут. Игра начнется в 14:00 по московскому времени.

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