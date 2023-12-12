Александра Трусова поучаствует в хоккейном гала-матче в Москве 15 декабря

Теги РЖД Арена сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова поучаствует в хоккейном гала-матче 15 декабря в Москве.

Мероприятие приурочено к открытию катка «Локо-Лед» на территории «РЖД Арены» в Москве.

Трусова вместе со своим отцом Вячеславом присоединится к команде легенд хоккея, которая сыграет со звездами клубов «Локомотив».

В матче запланировано два периода по 15 минут. Игра начнется в 14:00 по московскому времени.

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14 комментариев
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Сашок вперёд!
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+11
Забьёт больше шайб, чем Шубин за месяц
+7
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+6
Команды смешанные?
+2
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+2
Ей надо быстрее присоединяться к легендам фигурного катания Узбекистана, чтоб победить на следующей Олимпиаде (100% шанс), а она там шайбу собирается гонять с папаней не пойми где и зачем..
+3
-1
+2
Ответ Leon Petov
Забьёт больше шайб, чем Шубин за месяц
Трусова может.))
+2
0
+2
Ответ КВАД
Ей надо быстрее присоединяться к легендам фигурного катания Узбекистана, чтоб победить на следующей Олимпиаде (100% шанс), а она там шайбу собирается гонять с папаней не пойми где и зачем..
А нога? А спина? А кто отпустит? Там столько "а", что проще выступать на шоу и в хоккей играть, чем этим заниматься.
+2
0
+2
Ответ Oleandra
Подражание Алине?
Угадай оценку.))
+2
-1
+1
Ответ Шубина
А нога? А спина? А кто отпустит? Там столько "а", что проще выступать на шоу и в хоккей играть, чем этим заниматься.
2 с лишним года впереди, у неё и в 2022 была нога, и знает она побольше Валиевой, и ты тоже хочешь, чтобы она была ОЧ. Она упёртая, любые "а" перепрыгнет. Главное, чтоб эта мысль у неё в голове закрепилась.)
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И в этом вся Россия
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-1
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Ответ цэсемьэр
что эта новость делает в хоккейной ветке?
Да и что эта новость делает в фигурной ветке?!
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Ответ КВАД
2 с лишним года впереди, у неё и в 2022 была нога, и знает она побольше Валиевой, и ты тоже хочешь, чтобы она была ОЧ. Она упёртая, любые "а" перепрыгнет. Главное, чтоб эта мысль у неё в голове закрепилась.)
Вы хотите сказать, что Саша может шантажировать федру, что озвучит коечто, если ее не отпустят? Саша до такого не опустится.
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Ответ vanessa2021
Вы хотите сказать, что Саша может шантажировать федру, что озвучит коечто, если ее не отпустят? Саша до такого не опустится.
До этого даже не дойдёт. Федра сама всё поймёт и дофантазирует, Саше даже намекать не придётся ни одним словом. Им будет легче отпустить такую упрямую, чем связываться.
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