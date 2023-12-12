Ирина Роднина: «Справляется ли наш спорт с давлением? Россия держится, и мы пытаемся справляться. Но в бюджете есть сокращение»

Ирина Роднина считает, что российский спорт справляется с отстранением.

«Справляется ли наш спорт с давлением? Конечно, Россия держится, и мы пытаемся справляться.

Но мы можем увидеть ответ на этот вопрос, посмотрев на статью бюджета, выделенного на развитие спорта и массового спорта, где в этом году есть сокращение. Любое сокращение – не очень хорошее явление.

Это связано с тем, что мы не принимаем участия в международных соревнованиях. Поэтому тут есть взаимосвязь», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы.