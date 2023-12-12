Ирина Роднина: «Справляется ли наш спорт с давлением? Россия держится, и мы пытаемся справляться. Но в бюджете есть сокращение»

Теги Ирина Роднина Политика Фигурное катание

Ирина Роднина считает, что российский спорт справляется с отстранением.

«Справляется ли наш спорт с давлением? Конечно, Россия держится, и мы пытаемся справляться.

Но мы можем увидеть ответ на этот вопрос, посмотрев на статью бюджета, выделенного на развитие спорта и массового спорта, где в этом году есть сокращение. Любое сокращение – не очень хорошее явление.

Это связано с тем, что мы не принимаем участия в международных соревнованиях. Поэтому тут есть взаимосвязь», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Любое сокращение – не очень хорошее явление." (с) Отчего же? Уверен, что сокращение числа депутатов ГД можно смело отнести к хорошим явлениям.
+3
0
+3
Надо жить по средствам
+1
0
+1
Да хрен с ним, с этим спортом, у нас в бюджете сокращения на здравоохранение, образование, социалку, науку и пр. Зато 40% идет на силовиков и армию, чего даже в позднем СССР не было. Вот где мрак!
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий