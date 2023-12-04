Депутат Роднина: «Нравится моя работа, я помогаю людям и работаю на благо страны»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о своей работе.
«Сейчас я занимаюсь своей социальной и политической деятельностью. Мне нравится моя работа, я помогаю людям и работаю на благо страны.
Есть ли у меня политические амбиции? У меня всегда есть амбиции! Без этого я бы на стала тем, кем стала», – сказала Роднина.
А люди и страна в курсе, что Вы подразумеваете под словами "помогать" и "благо"?
"Сейчас я занимаюсь тем, что постоянно жму на кнопку "За". Мне нравится моя работа, хоть она и не помогает людям и не работает на благо страны. И первенство ЖЭКа возникло в том числе и из-за меня. Вот такие у меня амбиции."
ликвидировали все свои валютные активы? включая твоих скрытых?
и инвестировал в Россию, как честный патриот, которым ты себя выдаешь?
Наверняка если такие есть, то их единицы, и, с большой долей вероятности, это родственники других депутатов)
Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославится нелья... © :)
Вообще-то, её работа должна нравится её избирателям, гражданам всей страны...