Депутат Роднина: «Нравится моя работа, я помогаю людям и работаю на благо страны»

Теги Ирина Роднина Политика Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о своей работе.

«Сейчас я занимаюсь своей социальной и политической деятельностью. Мне нравится моя работа, я помогаю людям и работаю на благо страны.

Есть ли у меня политические амбиции? У меня всегда есть амбиции! Без этого я бы на стала тем, кем стала», – сказала Роднина.

Материалы по теме

65 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"...я помогаю людям и работаю на благо страны".

А люди и страна в курсе, что Вы подразумеваете под словами "помогать" и "благо"?
+40
-2
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чем помогла, если не секрет?
+33
-2
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ GeorgeCostensa
"...я помогаю людям и работаю на благо страны". А люди и страна в курсе, что Вы подразумеваете под словами "помогать" и "благо"?
Ну, она же не уточняла, каким именно людям помогает. Там закрытый список, по-видимому.
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
На благо какой страны?
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
🤣🤣🤣
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самое печальное, что она действительно так думает и твердо убеждена в своей правоте. Плюс она еще путает "благо страны" и "благо государства ", но это уж не от большого ума
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Новости ЖЭКа. Бывшая жительница дома, ныне пенсионерка-депутат гордумы высказалась о свой работе.
"Сейчас я занимаюсь тем, что постоянно жму на кнопку "За". Мне нравится моя работа, хоть она и не помогает людям и не работает на благо страны. И первенство ЖЭКа возникло в том числе и из-за меня. Вот такие у меня амбиции."
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По моему вы там только для того сидите чтобы жизнь людям усложнить и испортить.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А еще тут хорошо платят, за это еще больше нравится - добавила Роднина
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Штаны за такие деньги протирать, пить кофиё, ездить на иномарках и хвалить тех, кто её там ещё держит — вот и работа вся)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шутка дня! Но не смешная, к сожалению
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ещё бы, на халяву такое бабло получать
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Депутатское кресло - лучший транспорт, чтобы погрузиться в реальности других миров...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А она в курсе, что люди не только рядом с ней, но и по всей стране живут.тьфу...за упражнение лапку вверх получать такие деньги любой будет рад.тьфу еще раз..
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ты уже отказался от гражданства США?
ликвидировали все свои валютные активы? включая твоих скрытых?
и инвестировал в Россию, как честный патриот, которым ты себя выдаешь?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
помню в каком то округе она проиграла кандидату "против всех".
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А что там может не нравиться? Денег платят, льготы насыпают, особо не трогают, знай голосуй да в соцсетях тринди.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
из того что мне известно, Роднина помогла узаконить вольерную охоту. это когда бедное животное выпускают на огороженную территорию и расстреливают.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хороший человек Ирина Роднина. Плохих людей депутатами не ставят. Все-таки очень ответственная должность. Вообще власть у нас хорошая, от президента до самого маленького милиционера. Спасибо им всем за все
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Andreas Shev
На благо какой страны?
Америки
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кому конкретно из людей помогла Роднина?))) Думается, людям из нашего ФК (к коему И.Р. относится исторически) она не только не помогала, но и вредила своими неадекватными комментариями...И в целом Росспорту она тоже вредила своим комментированием. Не хочется относиться предвзято к прославленной в прошлом нашей спортсменке, но как говорится...что есть -то есть. Пусть озвучит свои реальные деяния "на благо страны"...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Groznyi2024
И я тоже, а не балаболю на спортсе о том как плохо в России
Правильно, с точностью до наоборот, о том, как хорошо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да не дай Бог, чтобы Роднина и вправду занялась политической деятельностью. Тьфу-тьфу. Какая каша в голове у этой деятельницы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это не работа, а выходное пособие для лояльных власти спортсменов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
помогаю. она помогает дочери гражданство Америки. И страна это тоже Америка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Благодетельница)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как то всё не конкретно в ваших словах !
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
То ощущение, когда нагло лицемерит Роднина, а стыдно становится читателям этого опуса
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ищу лучшую работу в мире. Должность смотрителя черепах на тропическом острове не предлагать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кто-нибудь, скажите ей!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Есть кто-нибудь, кому Роднина хоть в чем-то помогла, будучи депутатом?)

Наверняка если такие есть, то их единицы, и, с большой долей вероятности, это родственники других депутатов)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Срочно ей пирамидон
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Адриана
Когда-то была уважаемым человеком, в детстве помню, как смотрела все их выступления и болела за пару Роднина-Зайцев, Роднина всегда стояла на верхней ступени пьедестала, смотрела на поднимающийся флаг своей страны и слеза катилась по щеке.....А сейчас прочитала первые 10 комментарий и вот думаю, как можно было до такого докатиться, ни одного доброго слова, ни о фигуристки, ни о человеке, ни о женщине, ни о депутате -Родниной. Печально, Ирина Константиновна.
Да список можно продолжить, почти все великие в прошлом спортсмены сейчас такие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Петроград
Ну, она же не уточняла, каким именно людям помогает. Там закрытый список, по-видимому.
Вот именно.

Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославится нелья... © :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это она про американцев и США?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну и озвучила бы Роднина какие блага страны принесла её депутатская деятельность. Какие блага получают обладатели депутатским мандатом мы знаем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
это враньё, никому она не помогает, кроме себя, и работает только на благо себе подобных. На людей всем политикам плевать - воровали, воруют и будут воровать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дочке помогает- деньги ей пересылает....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всем нравится ничего не делать и за это много получать! Сидят на шее народа, но народ доволен!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Потрясающая наглость!
Вообще-то, её работа должна нравится её избирателям, гражданам всей страны...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пропал Калабуховский дом
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зарплата тебе нравится и депутатская неприкосновенность. Иначе давно загромыхала на нары как иноагент. На людей Родниной нас рать! Дочку в США кормить надо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Док Аксель
Ну и озвучила бы Роднина какие блага страны принесла её депутатская деятельность. Какие блага получают обладатели депутатским мандатом мы знаем.
Ну она обычно в интервью говорит про какие-то принятые законы, польза от которых непонятна.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Еще бы не нравилась такая работа...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зараспространите это среди жильцов вашего жэка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А подробнее, а главное конкретнее про благо и пользу? То что все нравится и так заметно, без заявлений, как и про амбиции....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Помогает Ирина себе, а работает на благо государства.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самомнение зашкаливает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сам себя не похвалишь...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дорогая И. К. Р. Сложилось стойкое ощущение, что вы себе здорово льстие.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий