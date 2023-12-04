Депутат Роднина: «Нравится моя работа, я помогаю людям и работаю на благо страны»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о своей работе.

«Сейчас я занимаюсь своей социальной и политической деятельностью. Мне нравится моя работа, я помогаю людям и работаю на благо страны.

Есть ли у меня политические амбиции? У меня всегда есть амбиции! Без этого я бы на стала тем, кем стала», – сказала Роднина.