Тамара Москвина: «Занимаюсь наставнической деятельностью с тренерами и стараюсь передать им опыт и знания, которые у меня есть»

Теги Тамара Москвина пары Фигурное катание

Тренер Татьяна Москвина рассказала, что передает опыт молодым коллегам.

«Как старший тренер я прихожу на тренировки, где занимаются молодые спортсмены. Но в основном занимаюсь наставнической деятельностью с самими тренерами и стараюсь передать им тот опыт и знания, которые у меня есть. Но я очень часто подзываю к себе маленьких спортсменов и даю им некоторые наставления.

Например, девочка упала и не вскакивает со льда, и тогда я спрашиваю ее: «Тебе нравится сидеть на холодном льду? Сколько ты там можешь просидеть? Пять минут? Да пожалуйста!» И она сразу встает на ноги. То есть я иносказательно даю ей указание сразу вставать на ноги и стараться показать свое мастерство», – сказала Москвина.

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2 комментария
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Тамара Николаевна - это не просто флагман российского спорта. Это ориентир и свет для всех.
Порой там болит, тут болит, сил нет что-то делать. Лезут мысли:"Всё... Старость"
Вспомнишь ТН - и будто батарейку сменишь.
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