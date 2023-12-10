Тамара Москвина: «Занимаюсь наставнической деятельностью с тренерами и стараюсь передать им опыт и знания, которые у меня есть»

Тренер Татьяна Москвина рассказала, что передает опыт молодым коллегам.

«Как старший тренер я прихожу на тренировки, где занимаются молодые спортсмены. Но в основном занимаюсь наставнической деятельностью с самими тренерами и стараюсь передать им тот опыт и знания, которые у меня есть. Но я очень часто подзываю к себе маленьких спортсменов и даю им некоторые наставления.

Например, девочка упала и не вскакивает со льда, и тогда я спрашиваю ее: «Тебе нравится сидеть на холодном льду? Сколько ты там можешь просидеть? Пять минут? Да пожалуйста!» И она сразу встает на ноги. То есть я иносказательно даю ей указание сразу вставать на ноги и стараться показать свое мастерство», – сказала .