Энберт о стиле Мишиной и Галлямова: «Любой нафталин можно назвать нестареющей классикой. Это стиль, который мы привыкли видеть у Москвиной»

Теги Тамара Москвина сборная России Александр Энберт пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Александр Энберт высказался о стиле Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

«Любой нафталин можно назвать нестареющей классикой. Я понимаю чувства и эмоции комментаторов. Понимаю, что это действительно такой стиль, который мы привыкли видеть у Тамары Николаевны (Москвиной). Как раз Мишина – Галлямов стали такой флагманской парой стиля Тамары Николаевны за последние годы.

Они побеждают, они катают в таком широко красивом стиле под музыку, которая близка Тамаре Николаевна по духу. Она знает, что с такой музыкой можно выигрывать. Она пользуется приемами, которые знает.

Плохо это или нет… Здесь, конечно, ничего не могу сказать, кроме слова «вкусовщина». Мы можем оценить высоту прыжков, сколько они оборотов прыгают. Связки оценить, посчитать крюки-выкрюки, сколько беговых они делают на разгоне и какие сложные у них заходы. Но вот это – такой термин как нафталин – это больше о вкусовщине. По-разному можно расценивать. Мне нравится, как они катаются, я это периодически говорю.

Есть спортсмены, которые экспериментируют, и я двумя руками за эксперименты. Rammstein Петра Гуменника – классно, Матвей Ветлугин со своими идеями – классно, Саша Самарин с роботом – классно. Люди аплодируют, подпевают, болеют.

Но когда выходят Мишина – Галлямов и катают то, что они знают, умеют и что у них получается лучше всего – это тоже классно, и я тоже такое люблю», — сказал Энберт.

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24 комментария

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IrinaKin
Перевожу Энберта, всех люблю, миру-мир, все молодцы, всем лучи добра))
+22
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chespo
Олимпийские программы были действительно махровым нафталином из 60гг, сколько было комментариев об этом, причем не только поклонников МГ, но и нейтральных к ним болельщиков, но увы…., зато китайские товарищи это одобрили, конечно, их-то парники вышли со стильными современными постановками.
Проиграли МГ тогда в т.ч. и своими устаревшими программами.
+13
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+11
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Delirium
Ответ asusp527
Ни...не поняла. Муть. Мишки лучшие!
Энберт вежливый и не хочет портить отношения. В данном случае он сказал, что программы Москвиной старье, но Мишки класные, потому даже такое в их исполнении смотреть можно.
+13
-3
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Наталья Карлова
ну "нафталин" в данном случае легко меняется на авангард! Главное чтобы техника была, а у Мишиной и Галлямова она есть! Захотят не нафталина - просто пригласят со стороны постановщика и все! Гораздо хуже - когда не "нафталин" - а программы валишь с завидной периодичностью...
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Дюся_Шекспир
Нафталин - это фраза из методички, которую заучили и поголовно цитируют. МГ - слишком статная и статусная пара, чтобы катать под условную Тейлор Свифт. Да и Тамара Николаевна себе не может позволить выпустить учеников под попсу. Грамотный тренер как раз ставит программы, которые лягут на спортсменов. МГ - это статус и мощь, поэтому и музыка под стать.
Программы у ребят в этом сезоне очень хорошие, сели на них шикарно. Да и катают они их превосходно - смотришь и наслаждаешься.
Возможно, кому-то кажется скучным смотреть чистые прокаты: так конечно - какой интерес, смотришь и любуешься, а не гадаешь, с какого выброса сегодня дама навернется - с первого или со второго.
А Галлямовы крутые. И тот факт, что они чемпионы всего, это доказывает.
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Androkirl91
Не знаю, не знаю, мне "нафталин" Москвиной нравится. Вот "нафталин" её бывшего партнёра Мишина на дух не переношу, потому что у Москвиной "нафталин" в музыке, а у Мишина - в программа. И поэтому даже проги под современную музыку, как у Семененко смотрятся как нафталин.
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Тайга86
Ответ Androkirl91
Не знаю, не знаю, мне "нафталин" Москвиной нравится. Вот "нафталин" её бывшего партнёра Мишина на дух не переношу, потому что у Москвиной "нафталин" в музыке, а у Мишина - в программа. И поэтому даже проги под современную музыку, как у Семененко смотрятся как нафталин.
Вот уж у Семененко проги никак как нафталин не смотрятся, если они именно современные. Это ведь еще и образ в целом, он у Жени на стиле обычно, начиная от внешности, заканчивая музыкой. Ничего против Мишек не имею, просто вам ответить захотелось, так как зачем-то Семененко вставили...Но там, извините, нафталин не только в музыке, если вы понимаете о чем я...
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Delirium
Ответ asusp527
Прекрасные программы. Пусть говорит что хочет, а Мишки будут побеждать🙂
Побеждать они могут, но я вот с Энбертом согласен, в этом сезоне их программы мне не нравятся, да и в прошлом тоже.
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KMR
Ну я бы не приписывал сюда одну ТНМ. БК катали разное. МиГам похоже нафталин ближе.
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Kareglazaya
Не стоит обобщать всех учеников Москвиной. Все её пары выступают в разном стиле, который ближе лично им.
Есть "Эсмеральда", есть "Анна Каренина", а есть, к примеру, короткая программа этого сезона у Кадыровой-Колесова - они же абсолютно разные по стилю, хореографии и т. д.
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И это все о нем
Энберт записался в главные эксперты фк, комментирует всё подряд, но так ли уж важно знать его субъективное мнение другим, тем более что это мнение не несёт никакой конкретики, ему нравится и нафталин ( почему он выудил этот термин к тш Москавиной и МГ) непонятно, звучит как то неуважительно, хотя и приправленно словом нравится, но ему нравятся и эксперименты, только в парном что-то их не видно, примеры из одиночного катания, получилось и споём и спляшем и чужим и нашим, скользко как то!
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Мороженко
Был вопрос про нафталин. Он ответил
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Самая цитируемая и вообще недура
Назвал вещи своими именами, нафталин он и есть. Они ОИ проиграли этим нафталином.
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asusp527
Ни...не поняла. Муть.
Мишки лучшие!
+11
-8
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Emma Dunn
Даже Энберт, кажется, устал от такого количества нафталина. Но, Москвина нашла этот ’старый’ стиль, который им подходит, и они будут делать это до тех пор, пока они не выйдут на пенсию.
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Дудабот Уно
Не, нафталином это назвал "журналист". А гуттаперчевый Энберт тут же запел про нестареющую классику. Станет он против Москвиной выступать, что ли? Кто? Энберт?)))
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asusp527
Ответ Delirium
Энберт вежливый и не хочет портить отношения. В данном случае он сказал, что программы Москвиной старье, но Мишки класные, потому даже такое в их исполнении смотреть можно.
Прекрасные программы. Пусть говорит что хочет, а Мишки будут побеждать🙂
+5
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Tatiana Klm
Ответ asusp527
Вкусовщина на результаты не влияет😄
На ОИ повлияла, к сожалению. Эта пара должна была брать золото в личке с их техникой и стабильностью. Программы были ужасные, особенно на фоне ТМ и СХ.
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Железная Леди
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Похоже, что начал за упокой, а кончил о здравии.
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Tatiana Klm
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Назвал вещи своими именами, нафталин он и есть. Они ОИ проиграли этим нафталином.
Они и выглядят, как сослуживцы - нет химии в паре совсем, так еще можно в юниорах взаимодействовать. Над этим можно и нужно работать, пара-то самая топовая, шикарная, техничная!
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