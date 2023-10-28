Кадырова о замене короткой программы: «Изначально это предложила Москвина – она посчитала, что это будет не так банально»

Кадырова и Колесов оценили выступление в короткой программе на Гран-при России.

Соревнования проходят в Красноярске. Пара получила за свой прокат 71,81 балла.

: Ощущения очень хорошие. потому что не было прямо очень сильного волнения. Это первый старт сезона, поэтому чуть-чуть волнение присутствовало, но мы настроились, мы справились, и мы в принципе довольны. Мы старались, очень много работали над короткой программой. Думаем, вам понравилось.

Валерий Колесов: Наша короткая программа – современная, боевая. Прикольно, что зал как будто не дышит, все как будто заинтересованы и в момент элементов все аплодируют, потом опять замолкают...

Ясмина Кадырова: Почему изменили короткую программу, ведь изначально была музыка из «50 оттенков серого»? Вообще, изначально это предложила Тамара Николаевна Москвина – она посчитала, что это будет не так банально. Мы хотели взять что-то необычное, что нас отличит. Естественно, мы согласились с Тамарой Николаевной и начали работу над этой программой.

Сейчас фигуристы выступают в короткой программе под саундтрек к фильму «Шоу Трумана».