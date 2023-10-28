Кадырова о замене короткой программы: «Изначально это предложила Москвина – она посчитала, что это будет не так банально»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Валерий Колесов Ясмина Кадырова Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Кадырова и Колесов оценили выступление в короткой программе на Гран-при России.

Соревнования проходят в Красноярске. Пара получила за свой прокат 71,81 балла.

Ясмина Кадырова: Ощущения очень хорошие. потому что не было прямо очень сильного волнения. Это первый старт сезона, поэтому чуть-чуть волнение присутствовало, но мы настроились, мы справились, и мы в принципе довольны. Мы старались, очень много работали над короткой программой. Думаем, вам понравилось.

Валерий Колесов: Наша короткая программа – современная, боевая. Прикольно, что зал как будто не дышит, все как будто заинтересованы и в момент элементов все аплодируют, потом опять замолкают...

Ясмина Кадырова: Почему изменили короткую программу, ведь изначально была музыка из «50 оттенков серого»? Вообще, изначально это предложила Тамара Николаевна Москвина – она посчитала, что это будет не так банально. Мы хотели взять что-то необычное, что нас отличит. Естественно, мы согласились с Тамарой Николаевной и начали работу над этой программой.

Сейчас фигуристы выступают в короткой программе под саундтрек к фильму «Шоу Трумана».

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6 комментариев

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N-fox
Очень удачная программа, запоминающаяся, села на фигуристов, как влитая.
+12
0
+12
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Still Running
Классный был прокат, Ясмина как пёрышко
+8
0
+8
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russalka
Программа прекрасная! На сегодня вы лучшие!
+7
-2
+5
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Е...С
Молодцы! Программа интересная, катались с настроением, очень понравился прокат. Удачи в ПП!
+4
0
+4
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Юра Плисецкий
Вы классные. Удачи на завтра.
0
0
0
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