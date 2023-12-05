Чемпионат Москвы. КМС. Чернышова и Вильчик, Ходыкина и Белкин, Симонова и Бреславский покажут короткие программы

Теги сборная России результаты пары Мария Симонова Чемпионат Москвы Андрей Рудь Никита Финохин Анастасия Чернышова Алиса Шатохина Евгения Лоскутова Алексей Белкин Анна Кожевникова Мартин Бреславский Валерия Ходыкина Владислав Вильчик Роман Черненко Мария Карпанова Арсений Самохвалов Денис Кирсанов Фигурное катание

5 декабря на чемпионате Москвы юниорские пары представят короткие программы.

Чемпионат Москвы

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 16.00 по московскому времени, прямая трансляцияздесь. 

Участники

Эвелина Аксенова – Никита Финохин

Мария Карпанова – Арсений Самохвалов

Зоя Ковязина – Артемий Мохов

Анна КожевниковаРоман Черненко

Евгения Лоскутова – Андрей Рудь

Мария СимоноваМартин Бреславский

Валерия Ходыкина – Алексей Белкин

Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик

Алиса Шатохина – Денис Кирсанов

Ульяна Шиляева – Федор Пожидаев

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