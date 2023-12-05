Чемпионат Москвы. КМС. Чернышова и Вильчик, Ходыкина и Белкин, Симонова и Бреславский покажут короткие программы

5 декабря на чемпионате Москвы юниорские пары представят короткие программы.

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 16.00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Участники

Эвелина Аксенова – Никита Финохин

Мария Карпанова – Арсений Самохвалов

Зоя Ковязина – Артемий Мохов

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Евгения Лоскутова – Андрей Рудь

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Валерия Ходыкина – Алексей Белкин

Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик

Алиса Шатохина – Денис Кирсанов

Ульяна Шиляева – Федор Пожидаев

Расписание чемпионата Москвы по фигурному катанию-2023