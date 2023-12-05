Чемпионат Москвы. КМС. Чернышова и Вильчик, Ходыкина и Белкин, Симонова и Бреславский покажут короткие программы
5 декабря на чемпионате Москвы юниорские пары представят короткие программы.
Пары, КМС
Короткая программа
Начало – 16.00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Участники
Эвелина Аксенова – Никита Финохин
Мария Карпанова – Арсений Самохвалов
Зоя Ковязина – Артемий Мохов
Анна Кожевникова – Роман Черненко
Евгения Лоскутова – Андрей Рудь
Мария Симонова – Мартин Бреславский
Валерия Ходыкина – Алексей Белкин
Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик
Алиса Шатохина – Денис Кирсанов
Ульяна Шиляева – Федор Пожидаев